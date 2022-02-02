Atık Pil Yarışması sonuçlandı

Yenimahalle’de çevre bilincini yükseltmek ve geri dönüşüme katkıda bulunmak amacıyla başlatılan “Okullararası Atık Pil Toplama Yarışması” sonuçlandı.

Yenimahalle Belediyesi ve Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) işbirliğiyle düzenlenen yarışmada en çok pil toplayan okullar ödüllendirildi. 2020-2021 Eğitim Öğretim döneminde pandemi olmasına rağmen hayata geçirilen Atık Pil Toplama kampanyası kapsamında anaokulundan liseye kadar 23 okulun katıldığı yarışma kapsamında yaklaşık 2 buçuk ton atık pil geri dönüşüme kazandırıldı.

Ödüller sahiplerini buldu

Yarışma kapsamında 313 kg atık pil toplayan Şehit Aytaç Usta İlkokulu 1’inci olurken, 304 kg atık pille Şehit Mustafa Erdal İlkokulu 2’nciliğe hak kazandı. Yarışmayı kazanan okullara iki adet robotik kodlama seti ve (futbol, voleybol, basketbol toplarından oluşan) top seti Yenimahalle Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkililerince teslim edildi. Bunun yanında yarışmaya katılan tüm okullara ise topladıkları her 50 atık pil için top setleri hediye edildi.

Atık piller çöpe atılmamalı

Atık pillerin diğer atık türlerine göre daha az hacme sahip olmalarına rağmen, içerdiği ağır metallerden dolayı çevreye binlerce kat fazla zarar verdiğini belirten yetkililer, “Piller kullanım sonrası ömrünü tamamlaması ile birlikte diğer atıklardan ayrı olarak atık pil kutularına atılmalı, asla çöpe atılmamalıdır. Piller cıva, kadmiyum, kurşun, çinko, nikel, kobalt ve kimyasal maddelerden üretilir. Bu pillerin gelişigüzel çöplere atılması, doğrudan veya dolaylı olarak doğaya karışması ile çevre açısından büyük tehlikeler yaratır. Metaller toprağa ve oradan da yeraltı sularına karışabilir. Buda ekosistemin altüst olmasına doğadaki dengelerin bozulmasına neden olur. Hazırladığımız proje ile pillerin doğaya ve doğada bulunan tüm canlıların sağlığına verebileceği zararların önüne geçiyoruz. Atık piller insanlarda birçok hastalığın oluşmasına neden oluyor. Bu hastalıkların en başında nörolojik bozukluklar, merkezi öfke sistemi hastalıkları, kanser, böbrek ve karaciğer hastalıkları geliyor” şeklinde konuştu.