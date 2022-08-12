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Atık yağını biriktir, hediyeni al

Keçiören Belediyesi tarafından bitkisel atık yağların doğayı kirletmemesi ve geri dönüşüme kazandırılması için başlatılan ‘Atık Yağ Toplama’ kampanyası devam ediyor.
Atık yağını biriktir, hediyeni al

Vatandaşı geri dönüşüme teşvik etmeyi hedefleyen kampanya kapsamında, hanelerinde veya iş yerlerinde biriktirdikleri atık yağlarını getirenlere çeşitli hediyeler veriliyor. 10 litre ve daha fazla atık yağ biriktiren hane ve iş yerlerinden ise yağlar belediye ekiplerince toplanıyor.

GERİ DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI

Atık yağların özellikle temiz su kaynaklarını kirletmemesi için kullanıldıkları noktalarda biriktirilmesi gerektiğini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Keçiören sınırları içindeki işletme ve evlerde biriktirilen bitkisel atık yağları adreslere giderek alıyoruz.  Böylece bu yağların kanalizasyon sistemine karışması önlüyoruz. Geri dönüşüm çalışmalarımız kesintisiz devam ediyor.” dedi.

Bu arada Keçiören Belediyesinin geri dönüşüm çalışmaları hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar “0312 359 10 27” no’lu Geri Dönüşüm Danışma Hattı’nı arayarak merak ettikleri soruların yanıtını bulabiliyorlar.

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