Gölbaşı Belediyesince başlatılan proje kapsamında Mogan Gölü'ndeki çevre temizliğinde çıkarılan atıklardan balık heykeli yapıldı.

Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarımı Bölüm Başkanı Prof. Birsen Çeken'in gözetiminde 49 günde tamamlanan heykel, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gültekin Akengin'in katılımıyla gölde oluşturulan platforma yerleştirildi.

AMACIMIZ FARKINDALIK OLUŞTURMAK

Şimşek, burada yaptığı açıklamada, "Mogan Gölü'nü temizledik. Türkiye'nin en temiz ve güzel göllerinden biri haline geldi. Balık heykelimiz, gölden çıkarılan atıklar ve Gölbaşı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünün topladığı hurdalardan yapıldı. Göle bırakmamızın nedeni de insanlarımızda merak uyandırarak farkındalık oluşturmak." dedi.

Prof. Dr. Gültekin Akengin ise "Gölbaşı'nda başkanımızın çevre bilinci oluşturma konusundaki heyecanını görünce biz de bir çalışma yapalım istedik. Atık malzemeden yapılan balık heykel ile de başlamış olduk. Bunun devamını da getirmeyi arzu ediyoruz" diye konuştu.

Ressam ve heykeltıraş Dr. Orhan Doğru da "Heykelimizin yüzde 99'u atık malzemeden yapıldı. Kullanılmayan malzemelerin tekrar kullanılabileceğini, bir sanat eseri ile topluma anlatmaya çalıştık. Destek veren herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.