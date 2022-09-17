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Atina Belediyesi binasında enerji tasarrufu için ışıklandırmaya sınırlama

Yunanistan'da enerji kriziyle mücadele çerçevesinde alınan tasarruf tedbirleri nedeniyle Atina Belediyesi binasının ışıklandırması sınırlandırıldı.
Atina Belediyesi binasında enerji tasarrufu için ışıklandırmaya sınırlama

Bu akşamdan itibaren geçerli olacak uygulamaya göre, Atina Belediyesi binasının ışıkları akşamları kapatılacak.

Atina'daki arkeolojik alanlarda da ışıklandırma kısıtlamasına gidilecek. Mevcut ışıklandırma sistemleri ise LED kullanımı ile tasarruflu hale getirilecek.

Hafta başında Yunanistan Parlamentosunun ışıklarına sınırlandırma getirilmişti. Enerji tasarrufu için bina yüzeyindeki ışıklandırmanın kapatılmasına, sadece bina çevresindeki güvenlik amaçlı ışıkların kullanılmasına karar verilmişti.

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