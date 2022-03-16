  • BIST 2.096,28
  • Altın 905.337
  • Dolar 14.7007
  • Euro 16.1374
  • Ankara -3 °C
  • İstanbul 4 °C
  • İzmir 2 °C
  • Konya -3 °C
»

Atletico Madrid ve Benfica UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde

Atletico Madrid ve Benfica, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.
Atletico Madrid ve Benfica UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının son 16 turunda iki rövanş karşılaşması oynandı.

İngiltere'nin Manchester United takımı, 1-1 biten ilk maçın rövanşında İspanyol ekibi Atletico Madrid'i ağırladı.

Atletico Madrid, Lodi'nin 41. dakikada kaydettiği golle mücadeleyi 1-0 kazanarak tur biletini aldı.

Diğer maçta ise Hollanda kulübü Ajax, deplasmanda 2-2 berabere kaldığı Portekiz temsilcisi Benfica'yı konuk etti.

Nunez'in 77. dakikadaki golüyle sahadan 1-0 galip ayrılan Benfica, adını son 8'e yazdırdı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun tanıtım toplantısı İstanbul'da yapıldı15 Mart 2022 Salı 16:27
  • Milli sporcu Birgül Erken, Çanakkale kahramanları anısına daldı15 Mart 2022 Salı 12:25
  • Beşiktaş Icrypex-Pınar Karşıyaka erteleme maçı yarın İstanbul'da oynanacak15 Mart 2022 Salı 12:24
  • Karl-Anthony Towns 60 sayıyla Minnesota Timberwolves'a galibiyeti getirdi15 Mart 2022 Salı 11:17
  • Galatasaray Nef, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde JDA Dijon deplasmanında15 Mart 2022 Salı 11:17
  • FIVB, üç Türk hakemin klasmanını yükseltti15 Mart 2022 Salı 10:19
  • Mallorca'yı 3-0 yenen Real Madrid La Liga'da şampiyonluğa koşuyor15 Mart 2022 Salı 09:17
  • Giresunspor sahasında kazandı15 Mart 2022 Salı 09:16
  • Derbinin kazananı Galatasaray15 Mart 2022 Salı 09:15
  • Futbolda yayın hakları ihalesinde 8 paketin 7'si sahibini buldu14 Mart 2022 Pazartesi 15:51
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti