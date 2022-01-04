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Atletizmde durmak yok

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, "6 ilde 7 kampımız başladı. Dinlenmeye vaktimiz yok çünkü olimpiyata 2.5 yıl var. Tam kapasite çalışmaya devam edeceğiz." dedi.
Atletizmde durmak yok

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, bu yıl çok önemli organizasyonların yapılacağını ve 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na da 2.5 yıl kaldığı için dinlenmeye vakitlerinin olmadığı, kampların durmadan devam edeceğini söyledi.

Fatih Çintimar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni yılla birlikte yoğun bir döneme girdiklerini belirtti.

1 Ocak itibarıyla Adana, Bursa, Ankara, İstanbul ve Şanlıurfa'da birer, İzmir'de ise iki kampa başladıklarını anlatan Çintimar, "6 ilde 7 kampımız başladı. Dinlenmeye vaktimiz yok çünkü olimpiyata 2.5 yıl var. Tam kapasite çalışmaya devam edeceğiz. Normalde olimpiyatta çıkan sporcular bir sonraki yılı rölantide geçirir. Ancak iki olimpiyat arası 3 yıl olduğu için sporcularımız maalesef pek dinlenemeyecek. Bakanlığımızın da desteğiyle TOHM'da ve İzmir'deki kendi tesislerimizde kamplarımız tüm hızıyla devam ediyor. Yıldızlardan büyüklere kadar, her yaş kategorisinde bu sene büyük organizasyonlar var. Başarı için ara vermeden çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"İyi bir yıl geçirmek istiyoruz"
Fatih Çintimar, bu sene yapılacak organizasyonları hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Bu sene Akdeniz Oyunları, İslami Dayanışma Oyunları ve Dünya ile Avrupa şampiyonaları var. İyi bir yıl geçirmek için durma şansımız yok. Salon yarışmalarımız bu hafta sonu başlıyor. Yol koşularımız devam edecek. Adana'da 9 Ocak'ta yol yarışması yapacağız. Yol, kros ve pist yarışlarında bütün gücümüzle olacağız. Sporcularımız bu yıl yapılacak majör organizasyonlarda başarılı olacaktır. İyi bir yıl geçirmek istiyoruz."

6 il, 7 kamp
Ocak ayında atletizmde 6 ilde gerçekleşen 7 kamp devam ediyor.

İzmir, Adana, Ankara, Bursa, İstanbul, Şanlıurfa'da Milli Takım Olimpik Kadro Hazırlık Kampları gerçekleşiyor. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden sporcuların da yer aldığı bu kamplarda toplam 121 sporcu katılıyor. Sporcular 31 Ocak'a kadar kamp yapacak.

Yine İzmir'de gerçekleşen Atlamalar Altyapı Gelişim Kampı, 22 Ocak'a kadar 17 sporcunun katılımıyla Yüksek Performans Kamp Merkezi'nde sürecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
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