Atletizmin kalbi Oregon'da atacak

ABD'nin ilk kez ev sahipliği yapacağı 2022 Dünya Atletizm Şampiyonası, Oregon eyaletinde düzenlenecek müsabakalarla başlayacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir yıl ertelemeli olarak gerçekleştirilen şampiyonada, 192 ülkeden bin 900'ün üzerinde sporcu piste çıkacak.

Bu yıl 18. kez düzenlenecek ve 24 Temmuz'a kadar devam edecek şampiyonaya ABD, ilk kez ev sahipliği yapacak. Eugene kentindeki Oregon Üniversitesi Hayward Stadı çevresindeki pistte düzenlenecek müsabakalara ev sahibi ülke, 151 atletin yer aldığı güçlü bir kadroyla katılacak.

Şampiyonada, erkekler ve kadınlarda 100 metre, 200 metre, 400 metre, 800 metre, 1500 metre, 5000 metre, 10000 metre, maraton, 110 metre engelli, 400 metre engelli, 3000 metre su engelli, 20 kilometre yürüyüş, 35 kilometre yürüyüş, 4×100 metre bayrak ve 4×400 metre bayrak, yüksek atlama, sırıkla atlama, uzun atlama, üç adım atlama, gülle atma, disk atma, cirit atma ve çekiç atma kategorilerinde müsabakalar yapılacak. Karışıkta ise dekatlon, heptatlon ve 4×400 metre bayrak yarışları düzenlenecek.

Rus ve Belaruslu atletler katılmayacak

Belarus destekli Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşın olumsuz etkileri, bu şampiyonaya da yansıyacak.

Dünya Atletizm Birliğinin (World Athletics) kararıyla, Belarus ve Rus atletler ile yetkililer, organizasyona katılamayacak.

7 milli sporcu sahne alacak

"Oregon 22"de Türkiye'yi 7 milli sporcu temsil edecek.

Milli sporcular Meryem Bekmez (20 kilometre yürüyüş), Şilan Ayyıldız (1500 metre), Tuğba Danışmaz (Üç adım atlama), Mikdat Sevler (110 metre engelli), Yasmani Copello Escobar (400 metre engelli), Eda Tuğsuz (Cirit atma) ve Ersu Şaşma (Sırıkla atlama) piste çıkacak Türk atletler olacak.

Türkiye, şampiyonadaki en iyi derecesini, İngiltere'nin başkenti Londra'da 2017'de düzenlenen organizasyonda elde etmişti.

Ramil Guliyev, 200 metre yarışını ilk sırada tamamlayarak Türkiye'ye turnuva tarihindeki ilk ve tek altın madalyasını kazandırdı. 400 metre engellide Yasmani Copello Escobar'ın gümüş madalya elde etmesiyle şampiyonayı iki madalyayla tamamlayan ay-yıldızlı ekip, genel madalya sıralamasında ise 11'incilik elde etmişti.

Jamaikalı kadın sprinterler favoriler arasında

Bu şampiyonada da dünyaca ünlü birçok önemli atlet piste çıkacak.

Jamaikalı sprinterler Shelly-Ann Fraser-Pryce, Elaine Thompson-Herah ve Shericka Jackson, kadınlar kısa mesafe koşu yarışlarında favoriler arasında yer alıyor.

Tüm zamanların en iyi koşucuları arasında gösterilen Fraser-Pryce, olimpiyatlarda 8 kez madalyaya uzandı. 100 metrede katıldığı olimpiyatlardan Pekin 2008 ve Londra 2012'de altın, 2020 Tokyo'da ise gümüş madalyayla dönen 35 yaşındaki sporcu, 2020 Tokyo'da takımlar 4x100 metre bayrak finalinde de altın madalyaya uzanmıştı. İlerleyen yaşı nedeniyle bu şampiyonada zorlanması beklenen Fraser-Pryce, dünya şampiyonlarında ise 100 metre, 200 metre ve 4x100 metre bayrak disiplinlerinde 9 kez altın madalyayı boynuna taktı.

Rio 2016 ile Tokyo 2020'de 100 ve 200 metre finallerini ilk sırada tamamlayan Thompson-Herah da bu organizasyona katılacak en başarılı sporcular arasında bulunuyor. 100 ve 200 metre finallerinde üst üste 4 olimpiyat madalyasını, 30 yaşındaki Thompson-Herah'ın dışında sadece dünyanın en hızlı atleti Jamaikalı Usain Bolt kazanabilmişti.

Dünya şampiyonalarında 4x100 metre ile 4x400 metre bayrak finallerinde altın madalyası bulunan ve Tokyo 2020 4x100 metre şampiyonu Jackson ise diğer iki sporcuya oranla madalya sayısında daha alt sıralarda yer almasına rağmen bu organizasyonda sıçrama yapabilecek adaylar arasında gösteriliyor.

400 metrenin açık ara favorisi konumunda ise Bahamalı Shaunae Miller-Uibo başı çekiyor. Bu kategoride son iki olimpiyatta altın madalyaya ulaşan 28 yaşındaki sporcu, dünya şampiyonalarında ise ilk kez Oregon'da aynı başarıyı tekrarlamak için ter dökecek.

Erkeklerde, genelde 400 metre disiplininde yarışmasına rağmen son yıllarda odağını 100 metreye kaydıran ve Tokyo 2020'de bu sınıfta gümüş madalyaya ulaşan ABD'li Fred Kerley, Oregon 22'de öne çıkan adaylardan.

Aynı ülkeden Noah Lyles da son dönemde yükselen formuyla 200 metrenin en önemli zirve adayı olarak öne çıkıyor. 2019 Doha'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda bu kategoride altın madalya elde eden 24 yaşındaki sprinter, 100 metreyi 9.86 ve 200 metreyi 19.50 saniyede tamamlayarak kişisel rekorlarını gerçekleştirdi.

Rekortmen Duplantis piste çıkacak

Erkekler sırıkla atlama tarihinin en iyi sporcusu olarak gösterilen Armand Duplantis de Oregon'da yarışlara katılacak.

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya kazanmasının ardından İsveçli atlet, kendisine ait dünya rekorunu katıldığı diğer organizasyonlarda geliştirmeye devam etti.

Son olarak bu yıl Sırbistan'da düzenlenen Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda 6,20 metrelik derecesiyle rekorunu tazeleyen 22 yaşındaki sporcu, bu organizasyonda yine kendini aşmaya çalışacak.

Felix yeni rekor peşinde

Dünya şampiyonalarında 18 madalyayla (13 altın, 3 gümüş ve 2 bronz) organizasyon tarihinin en başarılı sporcusu unvanının sahibi ABD'li atlet Allyson Felix, ilerleyen yaşına rağmen bu şampiyonada da yer alacak.

36 yaşındaki sporcu, takımlar karışık 4x400 metre yarışlarına katılarak madalya rekoruna yeni bir halkayı, evinde düzenlenen bu şampiyonada eklemeye çalışacak.

Sporcuların en yaşlısı 49, en genci 17 yaşında

Organizasyona katılacak en yaşlı ve genç sporcular, Avustralya'yı temsil edecek. 49 yaşındaki Kelly Ruddick, kadınlar 35 kilometre yürüyüş yarışına katılarak organizasyon tarihinde mücadele eden en yaşlı sporcu unvanını elde edecek.

Bu şampiyonanın en genci ise kadınlar 800 metrede piste çıkacak 17 yaşındaki Claudia Hollingsworth olacak.

Madalya sıralamasında ABD açık ara zirvede

Rusya'nın yokluğunda şampiyonanın açık ara en iddialı ülkesi konumunda bulunan ABD, madalya sıralamasında da açık ara zirvede yer alıyor.

Dünya şampiyonalarında 170 altın, 117 gümüş ve 94 bronz olmak üzere 381 madalyası bulunan ABD'yi, 151 madalyayla (60 altın, 50 gümüş, 41 bronz) Kenya takip ediyor.

Şampiyona tarihinde 1 altın ve 3 gümüş madalyası bulunan Türkiye ise en başarılı ülkeler sıralamasında 57. basamakta yer alıyor.