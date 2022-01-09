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Atlı kızakla yüzeyi buz tutan Çıldır Gölü'nde drift attı

Ardahan'da yaşanan Sibirya soğukları ile birlikte yüzeyi tamamen buz tutan Çıldır Gölü'nde atlı kızağı ile drift atan Ozan Karataş (24), tatilcilerin ilgi odağı oluyor.
Atlı kızakla yüzeyi buz tutan Çıldır Gölü'nde drift attı

Ardahan ve Kars sınırları içerisinde kalan göl, 123 kilometre kare alanı ile Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük tatlı su Van Gölü'nden sonra en büyük ikinci göl olma özelliğini taşıyor. Deniz seviyesinden 1959 metre yükseklikteki Çıldır Gölü'nün en derin noktası 42 metre. Havaların soğumaya başlaması ile yüzeyi tamamen buzla kaplanan göl köyler arası bir köprü gibi kullanılmaya başlıyor. Türkiye'nin dört bir tarafından gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgi büyük ilgi gösterdiği Çıldır Gölü'nde buz pateni, atlı kızak ve Eskimo usulü balık avlayanlar buzun üzerinde yakılan sobada çay içip, müzik eşliğinde halay çekerek unutulmaz bir gün yaşıyor.

'HOBİ OLARAK BAŞLADIM, MESLEK EDİNDİM'

Gölün buz tutması ile birlikte atlı kızaklarla yapılan tur yoğun ilgi görüyor. Köyün gençleri, turistleri kişi başı 25 lira karşılığında atlı kızaklarla donan gölün üzerinde ve çevresinde 20 dakika gezdiriyor. Yıllardır gölde atlı kızak işleten Ozan Karataş ise gölün buz tutan yüzeyinde drift atarak şov yapıyor. Zaman zaman adrenalini seven müşterileri ya da tek olduğunda bu zorlu hareketi şov amaçlı yaptığını belirten Karataş, "Yazın hayvancılık kışın da 4 yıldır atlı kızakçılık yapıyorum. 8 tane atım var. Yaz kış demeden atlarıma özel olarak bakarım. Pandemi nedeniyle geçen yıllara oranla bu yıl biraz canlılık var. Bölgeye gelen turistlere hizmet ederek yöremize ve ülkemize katkı sağlamış oluyoruz. Ben ilk olarak Çıldır Gölü buz festivalinde at yarışlarına katılmıştım. Daha sonra hobi olarak başladığım atlı kızakçılığı meslek edindim. Atlarımı dört nala sürüp ani dönüş yapınca drift atan otomobiller gibi oluyor. Buna atlarım da alıştı. Misafirlerin de hoşuna gidiyor, isteyen olursa da atlı kızakta onlara drift heyecanını yaşatıyorum" diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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