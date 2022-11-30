AÜ Ziraat Fakültesi Haymana uygulama çiftliği nerede? Burada neler yapılıyor?

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, binlerce tavuk satın alacak. Fakülte bunları Haymana Uygulama Çiftliği için alıyor. Peki AÜ Ziraat Fakültesi’nin uygulama çiftliği nerede, nasıl gidilir, ne zaman kuruldu; Haymana çiftliğinde neler yapılıyor?

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi binlerce tavuk satın alacak. Fakülte 10 bin 500 adet ticari beyaz yumurtacı yarka alımı için ihaleye çıktı.

Tavuk alım ihalesi 22.12.2022 tarihinde Dışkapı’daki Fakültesi Yönetim Kurulu Salonu’nda yapılacak. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanıp yine EKAP üzerinden gönderilecek. İhale ile alınacak olan tavuklar yüklenici firma tarafından 5 iş günü icerisinde Ziraat Fakültesi’nin Haymana Araştırma ve Uygulama Çiftliği’ne teslim edilecek.

ANKARA ZİRAAT HAYMANA ÇİFTLİĞİ

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nin 1983 yılında kurulmuş olan Haymana Araştırma ve Uygulama Çiftliği’nde bitkisel ve hayvansal üretim yapılarak, döner sermayeye katkı sağlanıyor. Toplam tarım yapılabilen arazisi 3 bin 100 dekardır. AÜ Ziraat Fakültesi Haymana çiftliğinde tarla tarımında 1. sınıf ekmeklik buğday tohumu üretimi yapılıyor. Çiftlikte ayrıca süt ve besi sığırcılığı ile koyunculuk işletmeleri ve yumurta tavukçuluğu kümesleri bulunuyor. Burada yem de üretiliyor.

SOSYAL TESİSLER DE VAR

Ankara Ziraat çiftliğinde stajyer öğrenciler ve görevli öğretim üyelerin ihtiyaçlarına dönük olarak sosyal tesisler de bulunuyor. Tesislerde 36 erkek, 24 kız öğrenci, 5 öğretim elemanı odası yer alıyor. Tesis içerisinde yemekhane, kahvaltı salonu, tuvalet, lavabo, banyo ve seminer salonu bulunuyor. Ayrıca tesis etrafında sosyal aktivitelerin gerçekleştirilebilmesi için basketbol sahası, voleybol sahası ve spor alanı mevcut.

ADRES VE TELEFON BİLGİSİ

Peki AÜ Ziraat Fakültesi’nin uygulama çiftliği nerede, nasıl gidilir, ne zaman kuruldu; Haymana çiftliğinde neler yapılıyor?

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Haymana Araştırma ve Uygulama Çiftliği, 1983 yılında tam 4 bin 200 dekar arazi üzerinde kuruldu. Bunun 3 bin 100 dekarında tarım yapılabiliyor. Bu alanın 2500 dekarı sulanabilir durumda, kalan 600 dekarında ise kuru tarım yapılıyor. Çiftlikte hayvancılık, bahçe bitkileri, bitki koruma, sulama, tarla bitkileri ve mekanizasyon birimleri olmak üzere altı birim bulunuyor. Çiftlikte 24 işçi, 12 memur, 2 teknisyen olmak üzere toplamda 38 personel görev yapıyor.

Ankara Ziraat'ın çiftliği Gölbaşı’nda, Haymana Yolu üzerinde bulunan çiftliğin telefon numarası ise 0 312 661 00 25.