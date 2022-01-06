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Avcı ve Visca yıllar sonra bir arada

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 20’nci haftasında oynayacağı Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı.
Avcı ve Visca yıllar sonra bir arada

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde saat 18.00’de son idmanlarını yapan bordo mavili ekip, yarınki karşılaşma için taktik çalıştı. Trabzonspor’un ses getiren transferi Edin Visca da bu akşam yapılan antrenmanda yer aldı.

VİSCA İLK İDMANINDA

Bugün kente gelen ve sağlık kontrollerinden geçen Visca bordo mavili formayla ilk antrenmanına çıktı. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın Medipol Başakşehir’de hocalık yaptığı dönemde aynı çatı altında çalışan hoca ve öğrencisi Visca, yıllar sonra buluştu.

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