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Avcılar'da alkollü sürücü zincirleme kazaya yol açtı; 1 yaralı

Avcılar'da alkollü sürücünün kullandığı otomobil, yan yolda bir otomobile çarptıktan sonra bariyerleri aşarak D-100 karayolundaki 2 otomobile çarptı.
Avcılar'da alkollü sürücü zincirleme kazaya yol açtı; 1 yaralı

Kaza, saat 22.00 sıralarında Merkez Mahallesi'nde Avcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi civarında meydana geldi. D-100 yan yolda Küçükçekmece istikametine ilerleyen Cem K. yönetimindeki 34 AG 6337 plakalı otomobil, Selçuk G. yönetimindeki 43 DD 845 plakalı otomobile çarptıktan sonra bariyerleri aşarak karayoluna girdi. Cem K.'nin kullandığı otomobil, D-100 karayolu üzerinde de  Mustafa Erbakan O. ve Mehmet Ali K. yönetimindeki otomobile çarptı. Kazada, Sevim Kaymak isimli bir kadın yaralanarak hastaneye kaldırılırken, sürücü Cem K. olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Avcılar Polis Merkezi'ne götürülen sürücü Cem K.'nin 2.60 promil alkollü çıktığı öğrenildi. Kaza nedeniyle D-100 karayolunun trafiği bir süre aksadı.

Avcılarda alkollü sürücü zincirleme kazaya yol açtı; 1 yaralı
Kazaya karışan sürücü Mehmet Ali Kaymak, "Ben sağ şeritte ilerlerken yan taraftan bir tane araba geldi. Yan yoldan demirleri kırmış, yan tarafımızdan vurdu. Yanımda eşim vardı, o şuan hastaneye gitti. Toplam 3 araca çarptı" dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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