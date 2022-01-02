Avcılar'da doktora aşı dayağı; Şüpheli tutuklandı

AVCILAR’da aşı olmak için gittiği aile sağlığı merkezinde görevli doktora saldırarak yaralayan ve savcılığın talimatı ile ikinci kez gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.