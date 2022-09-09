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Avcılar'da feci metrobüs kazası

İstanbul Avcılar'da 4 metrobüs birbirine girdi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Avcılar'da meydana gelen metrobüs kazasında maalesef 42 hemşehrimiz yaralandı." açıklamasında bulundu.
Avcılar'da feci metrobüs kazası

İstanbul Avcılar'da korkunç bir metrobüs kazası meydana geldi. İki metrobüsün kafa kafaya çarpıştığı kazaya iki metrobüs daha eklendi. Kazada 2'si ağır 42 yolcu yaralandı.

Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

İSTANBUL VALİSİ YERLİKAYA'DAN İLK AÇIKLAMA

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Avcılar'da meydana gelen metrobüs kazasında maalesef 42 hemşehrimiz yaralandı. İl Sağlık Müdürlüğümüz ekiplerince yaralılarımız en yakın hastanelerimizde tedavi altına alındı. Yaralılarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum. İstanbul’umuza geçmiş olsun" açıklamasında bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından, "İstanbul’da yaşanan, metrobüs kazasında yaralanan hemşehrilerimize ve ailelerine geçmiş olsun. Rabbim, İstanbul'umuzu ve hemşehrilerimizi, her türlü kazadan ve afetten uzak eylesin inşallah." paylaşımında bulundu.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de, "Geçmiş olsun İstanbul! İnşallah can kaybımız olmaz. Yaralılara acil şifa diliyorum…" paylaşımında bulundu.

İKİ VATANDAŞ METROBÜS İÇİNE SIKIŞTI!

Avcılar'daki feci kazada durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kazaya karışan metrobüslerde sıkışan yaralı yolcuları kurtardı.

ZİNCİRLEME KAZA OLUŞTU

Henüz belirlenemeyen nedenle iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı. Arkadan gelen diğer iki metrobüs de kazaya karışan araçlara çarptı.

VATANDAŞLAR CAMLARI KIRARAK ÇIKTI

Vatandaşlar camları kırarak metrobüsten dışarı çıkarken iki kişinin sıkıştığı öğrenildi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi.

 

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