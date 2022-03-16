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Avcılar'da kayarak yolu kapatan İETT otobüsüne iki araç çarptı

İstanbul Avcılar D-100 yan yolda İETT otobüsü kayarak yolu kapatırken, arkasından gelen bir minibüs ve otomobil de otobüse çarptı.
Avcılar'da kayarak yolu kapatan İETT otobüsüne iki araç çarptı

İstanbul Avcılar'da saat 07.45 sıralarında D-100 Yanyol Ambarlı Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İETT'ye ait Bakırköy-Boğazköy seferini yapan 34 HU 8579 plakalı otobüsün sürücüsü direksiyon kontrolünü yitirdi.

Otobüsün arka tarafı savrulurken arkasından gelen yumurta yüklü 34 BM 6448 plakalı minibüs ve 34 HE 5274 plakalı otomobil de otobüse çarptı.

Ölen ya da yaralananın olmadığı kaza nedeniyle D-100 yanyolu kapandı.

İşe gidiş saatine denk gelen kaza nedeniyle trafik yoğunlaşırken, işe gitmek için duraklarda bekleyenler uzun süre otobüs bekledi. Yan yol araçların çekicilerle kaldırılması ardından yaklaşık 1 saat sonra trafiğe açıldı. 

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