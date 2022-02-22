  • BIST 1.993,68
  • Altın 843.066
  • Dolar 13.7093
  • Euro 15.4874
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 5 °C
»

Avcılar'da komşularının paspaslarını ve su sayaçlarını ateşe verdi

Avcılar'da psikolojik sorunları olduğu iddia edilen kişinin, komşularına ait paspasları ve su sayaçlarını ateşe verip, duvara "Hepiniz öleceksiniz" yazdığı öne sürüldü.
Avcılar'da komşularının paspaslarını ve su sayaçlarını ateşe verdi

Cihangir Mahallesi Semiha Şakir Sokak'ta binada yangın olduğu ihbarı üzerine itfaiye araçları sevk edildi. İtfaiye ekibi, binanın paspas ve su sayacının bulunduğu bir dolabın ateşe verildiğini, 3'üncü kattaki dairenin doğalgaz saatinin olduğu bölümden söküldüğünü gördü.

İtfaiye ekibi yanan paspasları ve dolabı söndürdü. Bina sakinleri, bu yangınları 4'üncü katta oturan ve psikolojik sorunları olduğunu iddia ettikleri Hasan isimli komşularının yaptığını öne sürdü.

Polise de bilgi verdiklerini belirten binada oturanlar, uyku uyuyamaz hale geldiklerini söyledi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çin'den ilk açıklama: Putin'den Rus birliklerine 'Ukrayna'ya girin' talimatı22 Şubat 2022 Salı 09:47
  • Akkuyu NGS işçilerini taşıyan otobüs devrildi22 Şubat 2022 Salı 09:47
  • "QR Kod" şebekesine baskın!22 Şubat 2022 Salı 09:39
  • Çin'den ABD'ye çok sert uyarı22 Şubat 2022 Salı 09:38
  • FETÖ'ye büyük operasyon: 25 ilde 76 gözaltı kararı22 Şubat 2022 Salı 09:38
  • Kazakistan, 'Donetsk ve Lugansk'ın tanınmasının söz konusu olmadığını' duyurdu22 Şubat 2022 Salı 09:37
  • Japonya Başbakanı Kişida, Rusya'nın Ukrayna'ya ilişkin kararını kınadı22 Şubat 2022 Salı 09:36
  • Avustralya Başbakanı Morrison, Rusya'nın Ukrayna'dan 'koşulsuz' geri çekilmesini istedi22 Şubat 2022 Salı 09:35
  • BM Güvenlik Konseyi'nde Ukrayna'dan Rusya'ya 'masaya dön' çağrısı22 Şubat 2022 Salı 09:35
  • BM: Ukrayna-Rusya arasındaki büyük çatışma riski önlenmelidir22 Şubat 2022 Salı 09:34
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti