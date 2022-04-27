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Avcılar'da mahsur kalan kedi için gelen itfaiyeye ev sahibi engeli

Avcılar'da bir evin bodrum katındaki havalandırma boşluğunda mahsur kalan kedi, ev sahibinin izin vermemesi nedeniyle itfaiye erleri tarafından kurtarılamadı.
Avcılar'da mahsur kalan kedi için gelen itfaiyeye ev sahibi engeli

Gümüşpala Mahallesi Yeni Yuva Sokak'taki binanın bodrum katındaki havalandırma boşluğunda dün bir kedinin mahsur kaldığının bildirmesiyle bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Aynı zamanda otopark olarak da kullanılan bodrum katına inen itfaiye erleri, buradaki eşyaların arasına saklanan kediyi yakalamaya çalıştı. Bir itfaiye erinin araçtan yakalama aparatını almaya gittiği sırada gelen ev sahibi, duruma tepki gösterdi.

Ev sahibinin, özel mülküne girilmesine kimsenin hakkı olmadığını söylemesi üzerine itfaiye erleri kediyi kurtarmadan buradan ayrıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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