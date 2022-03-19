Avcılar’da servis minibüsüyle kamyonet çarpıştı

Avcılar’da yolcu almaya giden servis minibüsü ile kamyonet çarpıştı. Minibüs şoförü kazada yaralandı.

Kaza saat 08.00 sıralarında Avcılar Eski İstanbul Caddesi TEM otoyolu viyadüğünün altında meydana geldi. İddiaya göre aşınmış olan lastiklerin takılı olduğu 34 LYM 228 servis minibüsünün sürücüsü Sezgin Fenerci Avcılar’dan yolcu almaya gittiği sırada virajı alamayarak Behzat Top’un kullandığı 34 BEH 600 plakalı kamyonetle kafa kafaya çarpıştı.

"VİRAJI ALAMADI, BANA VURDU"

Kazada minibüs sürücüsü Sezgin Fenerci araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin ortak çalışmasıyla sıkışan sürücü kurtarıldı. Kazayla ilgili konuşan kamyonet sürücüsü Behzat Top, "Karşıdan geldi. Virajı alamadı, direkt bana vurdu. Yol kaygandı, sadece şoför yaralandı." dedi. Kaza nedeniyle Eski İstanbul Caddesinin her iki yönünde de trafik yoğunluğu oluştu.