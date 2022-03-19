  • BIST 2.144,26
  • Altın 913.586
  • Dolar 14.7887
  • Euro 16.3345
  • Ankara 0 °C
  • İstanbul 3 °C
  • İzmir 8 °C
  • Konya -5 °C
»

Avcılar’da servis minibüsüyle kamyonet çarpıştı

Avcılar’da yolcu almaya giden servis minibüsü ile kamyonet çarpıştı. Minibüs şoförü kazada yaralandı.
Avcılar’da servis minibüsüyle kamyonet çarpıştı

Kaza saat 08.00 sıralarında Avcılar Eski İstanbul Caddesi TEM otoyolu viyadüğünün altında meydana geldi. İddiaya göre aşınmış olan lastiklerin takılı olduğu 34 LYM 228 servis minibüsünün sürücüsü Sezgin Fenerci Avcılar’dan yolcu almaya gittiği sırada virajı alamayarak Behzat Top’un kullandığı 34 BEH 600 plakalı kamyonetle kafa kafaya çarpıştı.

"VİRAJI ALAMADI, BANA VURDU"

Kazada minibüs sürücüsü Sezgin Fenerci araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin ortak çalışmasıyla sıkışan sürücü kurtarıldı.  Kazayla ilgili konuşan kamyonet sürücüsü Behzat Top, "Karşıdan geldi. Virajı alamadı, direkt bana vurdu. Yol kaygandı, sadece şoför yaralandı." dedi. Kaza nedeniyle Eski İstanbul Caddesinin her iki yönünde de trafik yoğunluğu oluştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Antalya-Konya kara yolu TIR geçişlerine kapatıldı!19 Mart 2022 Cumartesi 14:25
  • Güney Kore Başbakanı Kim: Bu köprü iki ülke arasındaki bağları güçlendiren tarihi bir vaat19 Mart 2022 Cumartesi 14:07
  • Rusya Ukrayna savaşında kazanan ABD silah şirketleri oldu19 Mart 2022 Cumartesi 13:24
  • Dünyanın yeni rotası! 48 trilyon metreküp doğal gaz, 90 milyar varil petrol19 Mart 2022 Cumartesi 12:20
  • Zelenskiy: Rusya 90'lı yıllara geri dönecek19 Mart 2022 Cumartesi 10:25
  • Türkiye ve dünya gündemi19 Mart 2022 Cumartesi 09:55
  • Mesleki yeterlilik belgesiyle de kuyumculuk yetki belgesi alınabilecek19 Mart 2022 Cumartesi 09:54
  • Avrupa'da skandal uygulama: Ukraynalılar için göçmenleri attılar19 Mart 2022 Cumartesi 09:45
  • TEM'de korkunç kaza! Bariyerlere saplandı19 Mart 2022 Cumartesi 09:30
  • Norveç'te NATO'ya ait bir Amerikan uçağı düştü19 Mart 2022 Cumartesi 09:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti