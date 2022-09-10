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Avcılar'daki metrobüs kazasında yaralananlar yaşadıklarını anlattı

İstanbul Avcılar'da 4 metrobüsün çarpıştığı kazada yaralanarak tedavi altına alınan bazı kazazedeler, yaşadıklarını anlattı.
Avcılar'daki metrobüs kazasında yaralananlar yaşadıklarını anlattı

İstanbul Avcılar'da 4 metrobüsün çarpıştığı kazada yaralananların tedavileri hastanelerde sürüyor. 

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde tedavi altına alınan bazı kazazedeler, yaşadıklarını AA'ya anlattı.

İranlı 47 yaşındaki Kamelia Kaçui, Haramidere'ye alışveriş yapmaya gittiğini ve dönüş yolunda metrobüse bindiğini, kazanın ardından ayağa kalkıp ne olduğunu anlamaya çalıştığını söyledi.

Başını koltuğa çarptığını belirten Kaçui, "Bazı yolcuların yerde olduklarını gördüm. Gerçekten çok korkunçtu. Kafam ve boynum çok ağrıyor." dedi.

Kaza sırasında metrobüste olan 23 yaşındaki İranlı Nejla Sabbagh, kendine geldiğinde herkesin kanlar içinde yattığını gördüğünü aktardı.

Sabbagh, "Korkunç bir görüntüydü gerçekten. Her yer kan içerisindeydi ve o kadar korkunç ki hiçbir şey söyleyemiyorum. O kötü anları hatırladığım an kendimi kötü hissediyorum. Kendimize geldiğimizde çığlık atarak kapıyı kırıp dışarıya çıktık. Ambulansla hastaneye geldim. Tomografi falan çektiler, şu anda kafamda bir şey yok ama diğer test sonuçlarını bekliyoruz." diye konuştu.

"Sağlam birisi kapıyı kırdı, o şekilde çıktık"
Kaza sırasında kolu kırılan 48 yaşındaki Ahmet Azun, Topkapı'dan Avcılar'a gittiğini ve metrobüsün ters istikamette seyrettiğini gördüğünü anlattı. 

Azun, şunları söyledi:

"En arka koltukta oturuyordum. Sağlam birisi kapıyı kırdı, o şekilde çıktık. Bazıları çekiçle ön tarafta camları kırdı. Ben en arka koltukta oturuyordum, içeriyi çok görmedim diyebilirim. Kalktım kendi imkanlarımla hastaneye gideyim dedim ama gidecek halim yoktu. Ambulansla hastaneye geldim. Şu anda sancım var, başka bir yerimde bir çatlak var. Kolumda da kırık var.”

"Bir hastanın durumu kritik”
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde tedavi altına alınan 12 yaralıyla ilgili bilgi veren Acil Tıp Uzmanı Doğan Aycan, kazada yaralanan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Hastanelerine getirilen yaralılardan birinin durumunun kritik olduğuna dikkati çeken Aycan, "İç organ yaralanması var. Gerekli müdahaleleri yapıldıktan sonra yoğun bakım ünitemize yatırıldı. 2 hastamız taburcu oldu. Kalan hastalarımızın genel durumları iyi, şu an tetkik sonuçlarını bekliyoruz." dedi.

Acil Tıp Kliniği Uzman Doktoru Betül Çam da kaza bilgisini aldıktan sonra hastanedeki alanları organize ettiklerini belirterek, "Hastalarımızı karşıladık ve gerekli müdahaleleri yapacak ekipmanlarımızı da hazırladık. Hastalarımız gelince ivedilikle hepsinin ilk muayeneleri yapılıp gerekli müdahalelere yönlendirildi." dedi.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Servisinde tedavisine devam edilen metrobüs şoförü Mahsun Kibar'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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