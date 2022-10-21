Avrasya Tüneli bakım nedeniyle trafiğe kapatılacak

Avrasya Tüneli, bakım çalışması nedeniyle bu gece saat 00.01 ila 05.00 arasında trafiğe kapalı tutulacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik uygulamasında da yer alan duyuruya göre, tünelde bu gece planlı bakım çalışması yapılacak.

Tüneli bu kapsamda 00.01-05.00 saatlerinde trafiğe kapalı tutulacak.