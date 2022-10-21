Avrasya Tüneli bakım nedeniyle trafiğe kapatılacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik uygulamasında da yer alan duyuruya göre, tünelde bu gece planlı bakım çalışması yapılacak.
Tüneli bu kapsamda 00.01-05.00 saatlerinde trafiğe kapalı tutulacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik uygulamasında da yer alan duyuruya göre, tünelde bu gece planlı bakım çalışması yapılacak.
Tüneli bu kapsamda 00.01-05.00 saatlerinde trafiğe kapalı tutulacak.
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