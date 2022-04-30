Avrasya Tüneli motosiklet trafiğine açılıyor

Avrasya Tüneli'ni 1 Mayıs'tan itibaren motosikletler de kullanabilecek, tünelden motorlu bisikletler (moped) ile elektrikli skuterlar (e-skuter) ise geçemeyecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, yap-işlet-devret modeli ile ihale edilen İstanbul Boğazı Karayolu Tüp Geçişi (Avrasya Tüneli) Projesi kapsamında, 1 Mayıs'tan itibaren azami tasarım hızı saatte 45 kilometre, silindir kapasitesi 50 santimetreküpten fazla olan sepetli, sepetsiz iki veya üç tekerlekli motorlu taşıtlar ile net motor gücü 15 kilovatı, net ağırlığı 400 kilogramı, yük taşımacılığında kullanılanlar için ise net ağırlığı 550 kilogramı aşmayan dört tekerlekli L3, L4, L5 ve L7 sınıfı motorlu taşıtların (motosikletlerin) tünelden geçişine izin verilmesi kararlaştırıldı.

Öte yandan, motorlu bisikletler (moped) ile elektrikli skuterların (e-skuter) tünelden geçişine izin verilmemesine karar verildi.