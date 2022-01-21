  • BIST 1.997,80
  • Altın 783.18239
  • Dolar 13.4055
  • Euro 15.1943
  • Ankara 3 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 10 °C
  • Konya -1 °C
»

Avro Bölgesi'nde kamu borcunun GSYH'ye oranı yüzde 97,7 oldu

En yüksek kamu borcu oranı Yunanistan, İtalya, Portekiz, İspanya ve Fransa'da bulunuyor.
Avro Bölgesi'nde kamu borcunun GSYH'ye oranı yüzde 97,7 oldu

Avro Bölgesi'nde kamu borcunun Gayrisafi Yurt içi Hasıla'ya (GSYH) oranı, geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 97,7 olarak belirlendi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin 2021 yılı üçüncü çeyrek kamu borcu ve bütçe açığı verilerini açıkladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde ikinci çeyrekte yüzde 98,3 olan kamu borcunun GSYH'ye oranı, üçüncü çeyrekte yüzde 97,7 seviyesine geriledi.

AB'de de ikinci çeyrekte yüzde 90,9 olan kamu borcunun GSYH'ye oranı ise üçüncü çeyrekte yüzde 90,1 seviyesinde belirlendi.

Söz konusu oran 2020'nin üçüncü çeyreğinde AB'de yüzde 89,2, Avro Bölgesi'nde yüzde 96,6 seviyesinde gerçekleşmişti.

En yüksek borç oranı Yunanistan'da
AB üyesi ülkeler arasında 2021 yılının üçüncü çeyreğinde kamu borcunun GSYH'ye oranının en fazla olduğu ülke yüzde 200,7 ile Yunanistan oldu. Yunanistan'ı, yüzde 155,3 ile İtalya, yüzde 130,5 ile Portekiz, yüzde 121,8 ile İspanya, yüzde 116 ile Fransa, yüzde 111,4 ile Belçika ve yüzde 109,6 ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi izledi.

Söz konusu dönemde kamu borcunun GSYH'ye oranının en az olduğu ülkeler ise yüzde 19,6 ile Estonya, yüzde 24,2 ile Bulgaristan ve yüzde 25,3 ile Lüksemburg olarak belirlendi.

AB'de Bütçe açığının GSYH'ye oranı yüzde 3,7
AB'de geçen yılın ikinci çeyreğinde yüzde 5,8 olan bütçe açığının GSYH'ye oranı, üçüncü çeyrekte yüzde 3,7 seviyesine geriledi.

Avro Bölgesi'nde bütçe açığının GSYH'ye oranı ise aynı dönemde yüzde 6,4'ten yüzde 4'e düştü.

Bu oran 2020’nin üçüncü çeyreğinde AB'de yüzde 6, Avro Bölgesi'nde yüzde 6,4 seviyesinde gerçekleşmişti.

AB kurallarına göre, normal şartlarda üye ülkelerin bütçe açıklarının GSYH'lerinin yüzde 3'ünü, kamu borçlarının da GSYH'lerinin yüzde 60'ını geçmemesi gerekiyor.

Bu sınır aşıldığında uygulanacak tedbirlerin AB Komisyonu'na bildirilmesi ve etkin mücadelenin yapılması gerekiyor.

AB üyesi ülkeler, salgın nedeniyle söz konusu kuralları askıya alma kararı almış ve kamu harcamalarını hızla yükseltmişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dolarda son durum21 Ocak 2022 Cuma 09:22
  • Küresel piyasalarda jeopolitik riskler ve enflasyon kaygılarıyla yüksek oynaklık sürüyor21 Ocak 2022 Cuma 09:04
  • Bankacılık sektörünün mevduatı arttı20 Ocak 2022 Perşembe 16:05
  • Rusya Merkez Bankası, kripto para ticaretini ve madenciliğini yasaklamayı önerdi20 Ocak 2022 Perşembe 16:02
  • TCMB'nin resmi rezerv varlıkları aralıkta 111,2 milyar dolara geriledi20 Ocak 2022 Perşembe 15:02
  • Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 4 trilyon 960 milyar lira oldu20 Ocak 2022 Perşembe 15:02
  • Merkez Bankası rezervleri 109,5 milyar dolar oldu20 Ocak 2022 Perşembe 15:01
  • Merkez Bankası'ndan Kur Korumalı TL Mevduat hamlesi! Zorunluluk kaldırıldı20 Ocak 2022 Perşembe 13:49
  • Günlük doğal gaz tüketiminde yeni rekor20 Ocak 2022 Perşembe 13:41
  • Gemi ve yat sektörü geçen yıl 1,6 milyar dolarlık ihracat yaptı20 Ocak 2022 Perşembe 11:43
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti