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Avro Bölgesi'nde yatırımcı güveni Mayıs 2020'den bu yana en düşük seviyesinde

Avro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksi, enerji krizinin yönelik endişelerle Mayıs 2020'den beri en düşük seviyesine geriledi.
Avro Bölgesi'nde yatırımcı güveni Mayıs 2020'den bu yana en düşük seviyesinde

Piyasalara ilişkin araştırmalar yapan ve merkezi Frankfurt'ta bulunan Sentix'ten yapılan açıklamaya göre, haziranda eksi 15,8 puan olan Avro Bölgesi Genel Yatırımcı Güven Endeksi, bu ay 10,6 puanlık düşüşle eksi 26,4 puana geriledi.

Mayıs 2020'den beri en düşük seviyesine inen endekse ilişkin beklenti, eksi 19,9 puana gerilemesi yönündeydi.

Yatırımcıların gelecek 6 aya ilişkin beklentilerini ölçen Beklentiler Endeksi de 11,8 puan azalışla eksi 35,8 puana inerek Aralık 2008’den beri en düşük seviyesine geriledi.

Mevcut Durum Endeksi ise eksi 7,3 puandan eksi 16,5 puana gerileyerek Mart 2011’den bu yana en düşük seviyesine indi.

Sentix Genel Müdürü Manfred Hübner, konuya ilişkin değerlendirmesinde, enerji krizinin Avro Bölgesi ekonomilerinde önemli bozulmalara yol açtığını belirterek, Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaştan bu yana enerji arzında yaşananların küresel mali krizin zirveye ulaştığı 2008 kriz yılını güçlü bir şekilde hatırlattığını vurguladı.

Hübner, “O zamanlar finansal sistemin çöküşü olan şey, şimdi Avrupa'nın enerji arzında bir çöküş tehlikesidir." ifadesini kullanarak, şu anki durumun Avro Bölgesi’nde bir resesyonun kaçınılmaz olduğu beklentisini haklı çıkardığını belirtti.

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