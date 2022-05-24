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Avrupa basketbolunun zirvesindeki başantrenör: Ergin Ataman

Anadolu Efes'in başında üst üste ikinci kez THY Avrupa Ligi şampiyonluğuna ulaşan Ergin Ataman, elde ettiği başarılarla Avrupa basketboluna damga vuruyor.
Avrupa basketbolunun zirvesindeki başantrenör: Ergin Ataman

Anadolu Efes'in başında üst üste ikinci kez THY Avrupa Ligi şampiyonluğuna ulaşan Ergin Ataman, elde ettiği başarılarla Avrupa basketboluna damga vuruyor.

Avrupa'nın en iyi başantrenörleri arasında yer alan Ataman, 26 yıllık kariyerinde 5'i Avrupa kupalarında olmak üzere toplam 23 şampiyonluk yaşadı.

Anadolu Efes'te 2 THY Avrupa Ligi, 3 lig, 4 Cumhurbaşkanlığı ve 3 Türkiye Kupası elde eden Ataman, Beşiktaş'a ise birer lig, FIBA EuroChallenge ve Türkiye Kupası şampiyonlukları kazandırdı.

Galatasaray'ın başında birer lig ve ULEB Avrupa Kupası kazanma başarısı gösteren Ataman, Ülkerspor'da ise 2'şer kez Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye Kupası zaferi elde etti.

İtalya temsilcisi Montepaschi Siena ile FIBA Saporta Kupası sevinci yaşayan Ataman, Türk Telekom'da da bir kez Cumhurbaşkanlığı Kupası kazandı.

Avrupa'da finaller ondan sorulur
Ergin Ataman, Avrupa kupalarında finallerde gösterdiği doğru yönetim ve aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çekiyor.

Deneyimli teknik adam, Avrupa'da 4 farklı takımın başında 6 kez finalde mücadele etti. Söz konusu finallerin 5'inden zaferle ayrılan Ataman, sadece 1'inde mağlup olmanın üzüntüsünü yaşadı.

Ergin Ataman, İtalya'nın Montepaschi Siena takımıyla 2002'de FIBA Saporta Kupası, Beşiktaş ile 2012'de FIBA EuroChallenge Kupası, Galatasaray ile 2016'da ULEB Avrupa Kupası ve Anadolu Efes ile 2021 ve 2022'de THY Avrupa Ligi şampiyonluğu elde etti.

Ataman, Avrupa kupalarında finallerde tek yenilgisini ise 2019'da Anadolu Efes'in başında yaşadı. Lacivert-beyazlı takım, THY Avrupa Ligi finalinde Rusya temsilcisi CSKA Moskova'ya mağlup olarak ikincilikle yetini.

Üst üste 2 kez kazanan 8 başantrenörden biri
Ergin Ataman, 1958'den bu yana farklı isimler altında oynanan Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda üst üste 2 kez şampiyonluk yaşayan 8 başantrenör arasında yer alıyor.

Aleksander Gomelskiy (1958, 1959, 1960), Pedro Ferrandiz (1967, 1968), Aleksandar Nikolic (1972, 1973), Sandro Gamba (1975, 1976), Bozidar Maljkovic (1989, 1990), Zeljko Obradovic (1994, 1995) ve Pini Gershon (2004, 2005) organizasyonda art arda kupayı kazanma başarısı göstermişti.

Ataman, lacivert-beyazlı takımın başında Avrupa Ligi'ni üst üste kazanarak bu başarıyı 17 yıl sonra elde eden ilk isim oldu. Tecrübeli çalıştırıcı, gelecek sezon da THY Avrupa Ligi'nde şampiyonluk yaşaması halinde Gomelskiy'nin ardından bu organizasyonda üçleme yapan ikinci başantrenör olacak.

Yakın zamanda ikinci kez A Milli Takım'ın başına geçen Ergin Ataman, ayrıca 4 farklı takımda Avrupa kupası kazanan dördüncü, Avrupa Ligi ile ULEB Avrupa Kupası'nda şampiyonluk yaşayan ve Avrupa'da 4 farklı kupa kazanan üçüncü başantrenör unvanlarını da elinde bulunduruyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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