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Avrupa Birliği'nde ÜFE yüzde 37 yükseldi

Avrupa Birliği’nde Üretici Fiyat Endeksi, enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle nisan ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 37 arttı.
Avrupa Birliği'nde ÜFE yüzde 37 yükseldi

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin nisan ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'de ÜFE, nisanda bir önceki aya göre yüzde 1,3, 2021'in nisan ayına kıyasla da yüzde 37 yükseldi.

Avro Bölgesi'nde de ÜFE, nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 1,2, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 37,2 yükseldi.

Söz konusu dönemde AB ülkelerinde yıllık bazda üretici fiyatları enerji sektöründe yüzde 97,2 ve ara mallarda da yüzde 25,4 artış gösterdi.

AB ülkeleri arasında ÜFE, nisanda yıllık bazda en fazla yüzde 62,3 ile Danimarka ve İrlanda'da, yüzde 60,4 ile Romanya'da ve yüzde 52,7 ile Belçika'da yükseldi.

ÜFE, Almanya'da yüzde 33,1, Fransa'da yüzde 27,8, İspanya'da yüzde 45,1, Hollanda'da yüzde 39,2 olarak belirlendi.

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