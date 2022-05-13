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Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı.
Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,69 artışla 427,3 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,69 değer kazancıyla 13.834 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,85 yükselişle 7.295 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,87 artışla 6.260 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,59 değer kazancıyla 23.705 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,76 primle 8.263 puanda bulunuyor.

Dün, Ocak 2017'den bu yana gördüğü en düşük seviye olan 1,0354'ü test etmesinin ardından günü önceki kapanışa göre yüzde 1,3 azalışla 1,0381'den tamamlayan avro/dolar paritesi, şu dakikalarda yüzde 0,2 artışla 1,0402 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, devam eden jeopolitik risklerin yanı sıra küresel ekonomik büyüme ve enflasyonist baskılara ilişkin endişeler devam ederken merkez bankalarının para politikalarına yönelik güvenin de sorgulandığını belirterek, piyasalarda oynaklığın bir müddet daha gündemde kalabileceğini söyledi.

Bugün ABD Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin açıklamalarının takip edileceğini aktaran analistler, veri gündeminde ise ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi ile Avro Bölgesi'nde sanayi üretiminin öne çıktığını bildirdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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