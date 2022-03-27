Avrupa Güreş Şampiyonası heyecanı Macaristan'da yaşanacak

2022 Avrupa Güreş Şampiyonası, yarın Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de başlayacak.
Tokyo Olimpiyatları'nın ardından güreşte ilk önemli şampiyona Budapeşte'de gerçekleştirilecek.
28 Mart-3 Nisan tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda erkekler serbest stil, grekoromen ve kadınlarda toplam 30 milli sporcu madalya mücadelesi verecek.
Bir hafta sürecek şampiyonanın ilk gününde erkekler serbest stil 57, 65, 70, 79 ve 97 kiloda elemeler, çeyrek ve yarı final müsabakaları yapılacak.
Organizasyonda 57 kiloda Muhammet Karavuş, 65 kiloda Recep Aktaş, 70 kiloda Selahattin Kılıçsallayan, 79 kiloda Muhammed Akdeniz, 97 kiloda ise Burak Şahin Türkiye'yi temsil edecek.
Rıza 11'inci, Taha 9'uncu şampiyonluğu hedefliyor
Tokyo Olimpiyatları'ndan madalyayla dönen ve ağır sıklette güreşen milli sporculardan Rıza Kayaalp 11'inci, Taha Akgül 9'uncu, Yasemin Adar Yiğit ise 5'inci kez Avrupa şampiyonu olmaya çalışacak.
Grekoromen stilde mücadele eden Rıza, Türk güreşçiler arasında en fazla Avrupa şampiyonluğuna ulaşan güreşçi unvanını elinde bulunduruyor.
Olimpiyat şampiyonu Taha Akgül ise serbest stilde en fazla Avrupa şampiyonluğu yaşayan güreşçi konumunda.
Üst üste 3 kez (2016, 2017, 2018) Avrupa şampiyonu olan Soner Demirtaş, 4 yıl sonra yeniden kürsünün zirvesine çıkmayı amaçlıyor.
Daha önce 57 kiloda yarışan ve Avrupa şampiyonalarında büyükler kategorisinde 2 altın madalya elde eden Süleyman Atlı ise ilk kez 61 kiloda güreşecek.
Milliler Polonya'dan 8 madalyayla dönmüştü
Türkiye, Polonya'nın başkenti Varşova'da geçen yıl düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 3 altın, 4 gümüş ve 1 bronz madalya kazanmıştı.
Şampiyonada altın madalyalar milli güreşçiler Rıza Kayaalp, Taha Akgül ve Süleyman Atlı'dan gelmişti.
Milli takım kadrosu
Hem genç hem de tecrübeli sporcuların bir arada bulunduğu 2022 Avrupa Güreş Şampiyonası milli takım kadrosu şöyle:
Erkekler serbest stil
57 kilo: Muhammet Karavuş
61 kilo: Süleyman Atlı
65 kilo: Recep Aktaş
70 kilo: Selahattin Kılıçsallayan
74 kilo: Soner Demirtaş
79 kilo: Muhammed Akdeniz
86 kilo: Osman Göçen
92 kilo: Feyzullah Aktürk
97 kilo: Burak Şahin
125 kilo: Taha Akgül
Grekoromen
55 kilo: Emre Mutlu
60 kilo: Kerem Kamal
63 kilo: Ahmet Uyar
67 kilo: Murat Fırat
72 kilo: Cengiz Arslan
77 kilo: Yunus Emre Başar
82 kilo: Burhan Akbudak
87 kilo: Metehan Başar
97 kilo: Beytullah Kayışdağ
130 kilo: Rıza Kayaalp
Kadınlar
50 kilo: Evin Demirhan Yavuz
53 kilo: Zeynep Yetgil
55 kilo: Bedia Gün
57 kilo: Elvira Kamaloğlu
59 kilo: Elif Yanık
62 kilo: Yağmur Çakmak
65 kilo: Aslı Tuğcu
68 kilo: Aslı Demir
72 kilo: Buse Çavuşoğlu
76 kilo: Yasemin Adar Yiğit
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