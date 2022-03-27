Avrupa Güreş Şampiyonası heyecanı Macaristan'da yaşanacak

Başkent Budapeşte'de yarın başlayacak organizasyonda 30 milli güreşçi madalya mücadelesi verecek.

2022 Avrupa Güreş Şampiyonası, yarın Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de başlayacak.

Tokyo Olimpiyatları'nın ardından güreşte ilk önemli şampiyona Budapeşte'de gerçekleştirilecek.

28 Mart-3 Nisan tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda erkekler serbest stil, grekoromen ve kadınlarda toplam 30 milli sporcu madalya mücadelesi verecek.

Bir hafta sürecek şampiyonanın ilk gününde erkekler serbest stil 57, 65, 70, 79 ve 97 kiloda elemeler, çeyrek ve yarı final müsabakaları yapılacak.

Organizasyonda 57 kiloda Muhammet Karavuş, 65 kiloda Recep Aktaş, 70 kiloda Selahattin Kılıçsallayan, 79 kiloda Muhammed Akdeniz, 97 kiloda ise Burak Şahin Türkiye'yi temsil edecek.

Rıza 11'inci, Taha 9'uncu şampiyonluğu hedefliyor

Tokyo Olimpiyatları'ndan madalyayla dönen ve ağır sıklette güreşen milli sporculardan Rıza Kayaalp 11'inci, Taha Akgül 9'uncu, Yasemin Adar Yiğit ise 5'inci kez Avrupa şampiyonu olmaya çalışacak.

Grekoromen stilde mücadele eden Rıza, Türk güreşçiler arasında en fazla Avrupa şampiyonluğuna ulaşan güreşçi unvanını elinde bulunduruyor.

Olimpiyat şampiyonu Taha Akgül ise serbest stilde en fazla Avrupa şampiyonluğu yaşayan güreşçi konumunda.

Üst üste 3 kez (2016, 2017, 2018) Avrupa şampiyonu olan Soner Demirtaş, 4 yıl sonra yeniden kürsünün zirvesine çıkmayı amaçlıyor.

Daha önce 57 kiloda yarışan ve Avrupa şampiyonalarında büyükler kategorisinde 2 altın madalya elde eden Süleyman Atlı ise ilk kez 61 kiloda güreşecek.

Milliler Polonya'dan 8 madalyayla dönmüştü

Türkiye, Polonya'nın başkenti Varşova'da geçen yıl düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 3 altın, 4 gümüş ve 1 bronz madalya kazanmıştı.

Şampiyonada altın madalyalar milli güreşçiler Rıza Kayaalp, Taha Akgül ve Süleyman Atlı'dan gelmişti.

Milli takım kadrosu

Hem genç hem de tecrübeli sporcuların bir arada bulunduğu 2022 Avrupa Güreş Şampiyonası milli takım kadrosu şöyle:

Erkekler serbest stil

57 kilo: Muhammet Karavuş

61 kilo: Süleyman Atlı

65 kilo: Recep Aktaş

70 kilo: Selahattin Kılıçsallayan

74 kilo: Soner Demirtaş

79 kilo: Muhammed Akdeniz

86 kilo: Osman Göçen

92 kilo: Feyzullah Aktürk

97 kilo: Burak Şahin

125 kilo: Taha Akgül

Grekoromen

55 kilo: Emre Mutlu

60 kilo: Kerem Kamal

63 kilo: Ahmet Uyar

67 kilo: Murat Fırat

72 kilo: Cengiz Arslan

77 kilo: Yunus Emre Başar

82 kilo: Burhan Akbudak

87 kilo: Metehan Başar

97 kilo: Beytullah Kayışdağ

130 kilo: Rıza Kayaalp

Kadınlar

50 kilo: Evin Demirhan Yavuz

53 kilo: Zeynep Yetgil

55 kilo: Bedia Gün

57 kilo: Elvira Kamaloğlu

59 kilo: Elif Yanık

62 kilo: Yağmur Çakmak

65 kilo: Aslı Tuğcu

68 kilo: Aslı Demir

72 kilo: Buse Çavuşoğlu

76 kilo: Yasemin Adar Yiğit