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Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 3 Türk güreşçi finale yükseldi

Avrupa Güreş Şampiyonası erkekler serbest stilde milli sporcular Taha Akgül, Süleyman Atlı ve Feyzullah Aktürk finale yükseldi.
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 3 Türk güreşçi finale yükseldi

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stilde bugün 61, 74, 86, 92 ve 125 kiloda yarı final müsabakaları yapıldı. Millilerde, ilk olarak mindere çıkan Süleyman Atlı, 61 kilo yarı finalinde Bulgar Georgi Valentinov Vangelov'u 6-3 yenerek adını finale yazdırdı. İki Avrupa şampiyonluğu bulunan ve bu organizasyonda ilk kez 61 kiloda güreşen Süleyman, finalde Ermeni Arsen Harutyunyan ile karşı karşıya gelecek.

FEYZULLAH AKTÜRK'ÜN BÜYÜKLERDEKİ İLK FİNALİ

A Milli Takım'da ilk kez yer alan Feyzullah Aktürk de finale yükselen bir başka Türk güreşçi oldu. 92 kilo yarı finalinde Gürcü Miriani Maisuradze ile karşı karşıya gelen Feyzullah Aktürk, rakibini 5-2 mağlup ederek adını finale yazdırdı. 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonu olan ve büyüklerde ilk kez mindere çıkan Aktürk, finalde Bulgar Ahmed Sultanovich Bataev ile altın madalya için mücadele edecek. 

TAHA AKGÜL, 9'UNCU AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU İÇİN MÜCADELE EDECEK

Finale kalan son Türk güreşçi ise Olimpiyat şampiyonu Taha Akgül oldu. 125 kilo yarı finalinde ev sahibi ülkeden Daniel Ligeti ile karşı karşıya gelen Taha Akgül, rakibini teknik üstünlükle 10-0 mağlup ederek finale yükseldi. Taha Akgül, 9'uncu Avrupa şampiyonluğunu kazanmak için finalde Gürcü Geno Petriashvili ile karşılaşacak.

OSMAN GÖÇEN BRONZ MADALYA MAÇI OYNAYACAK

86 kilo yarı finalinde mindere çıkan Osman Göçen ise Tokyo Olimpiyatları'nda üçüncü olan San Marinolu Myles Nazem Amine'e 6-6'lık eşitliğin ardından son puanı rakibine vererek karşılaşmayı kaybetti. Osman Göçen, yarın İsrailli Uri Kalashnikov ile bronz madalya maçı yapacak.

Öte yandan Soner Demirtaş 74 kilo çeyrek finalinde büyük bir şanssızlık yaşadı. Küba asıllı İtalyan Frank Chamizo Marquez ile yaptığı müsabakayı dizinden sakatlandığı için tamamlayamayan Soner Demirtaş, Marquez'in finale yükselmesiyle repesaj hakkı elde etti. Soner, müsabakaya çıkması durumunda Gürcü Giorgi Sulava ile karşılaşacak.

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