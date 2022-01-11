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Avrupa Parlamentosu Başkanı Sassoli hayatını kaybetti

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Sassoli'nin, 2 haftadır tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiği bildirildi.
Avrupa Parlamentosu Başkanı Sassoli hayatını kaybetti

Sözcüsü Roberto Cuillo, Sassoli’nin hayatını kaybettiğini Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Sassoli, İtalya’nın kuzeydoğusundaki Aviano şehrinde kaldığı hastanede yerel saatle 01.15'de hayatını kaybetti.

AP’den daha önce yapılan açıklamada 65 yaşındaki Sassoli'nin bağışıklık sistemindeki bozukluktan kaynaklanan ciddi bir rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırıldığı belirtilmişti.

26 Aralık’tan bu yana tedavisi devam eden Sassoli’nin resmi faaliyetleri iptal edilmişti.

Sassoli daha önce de zatürre nedeniyle eylül ayında hastaneye kaldırılmış, AB zirveleri gibi üst düzey toplantılara katılamamıştı.

İlk kez 2009'da AP’ye seçilen Sassoli, 2019'da başkanlık pozisyonuna getirilmişti. Sassoli, 17-20 Ocak'ta Strazburg'daki oturumda yapılacak AP başkanlık seçiminde yeniden adaylığını koymamıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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