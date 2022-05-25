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Avrupa şampiyonu Anadolu Efes'ten Anıtkabir'e ziyaret

Başantrenör Ergin Ataman, "Bu oyuncular tarih yazdı. Üst üste iki defa EuroLeague şampiyonluğu kazanarak, bu unvana sahip üçüncü takım oldular." ifadelerini kullandı.
Avrupa şampiyonu Anadolu Efes'ten Anıtkabir'e ziyaret

THY Avrupa Ligi'nde üst üste ikinci kez şampiyon olan Anadolu Efes Basketbol Takımı, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Başantrenör Ergin Ataman, basketbolcular ve yöneticiler, iki THY Avrupa Ligi kupasını Anıtkabir'e getirdi.

Ataman'ın mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Anıtkabir merdivenlerinde çifte kupa ve Türk bayrağıyla hatıra fotoğrafı çektiren Anadolu Efes kafilesi, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.

Başantrenör Ergin Ataman, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Aziz Atam, geçen sene Avrupa'nın en büyük kupasıyla huzurunuza çıktık. Tam bir yıl sonra bize emanet ettiğiniz ay yıldız bayrağı yine zirveye çıkarmanın onurunu yaşıyoruz. Tam da söylediğiniz gibi yaptıklarımız asla yeterli olmayacak ve daha iyisini yapacağız."

Ergin Ataman, basın mensuplarına yaptığı açıklamada ise "Geleneğimizi devam ettiriyoruz. Geçen yıl da şampiyon olup Türkiye'ye geldikten sonra ilk iş kupayı Anıtkabir'e getirmiştik. Bu sezon da çok büyük bir mücadeleden sonra yine Avrupa'nın en büyük kupasını kazanma başarısını gösterdik. Kupayı yine ilk olarak Anıtkabir'e, Atamızın huzuruna getirdik." ifadelerini kullandı.

Çok mutlu ve huzurlu olduklarını söyleyen Ataman, "Çünkü Atamızın da belirttiği gibi 'durmak yok.' Hep daha ileriye doğru gitme azmindeyiz. Yapacak daha çok işimiz var. Bu takım, bu karakteri hep gösteriyor." diye konuştu.

Ataman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takımı kabul edeceğini hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Sağ olsunlar Cumhurbaşkanımız davet ettiler. Buradan da oraya geçeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin en yüksek makamına kupamızı götüreceğiz. Bu oyuncular tarih yazdı. Üst üste iki defa EuroLeague şampiyonluğu kazanarak, bu unvana sahip üçüncü takım oldular. Daha önce iki takım bunu gerçekleştirmişti. En son 10 sene önce Olympiakos gerçekleştirmişti. O açıdan tabii ki oyuncularımla gurur duyuyorum. Bizi kalben destekleyen tüm milletimize, ekran başında büyük bir coşku yaşayan halkımıza da o coşkularından, bizim için ettikleri dualardan dolayı çok teşekkür ederim."

Milli takımda hedef Avrupa şampiyonluğu
A Milli Erkek Basketbol Takımında başantrenörlük görevine getirilen Ergin Ataman, milli takımla Avrupa şampiyonluğu yaşamak istediklerini vurguladı.

Avrupa kupası macerasının kulüp düzeyinde bu sezon sona erdiğini dile getiren Ataman, eylül ayında yapılacak Avrupa Basketbol Şampiyonası ile ilgili soru üzerine şöyle konuştu:

"Takımımızdaki bazı oyuncular milli takımda. Diğer takımlar ve NBA'deki oyuncularımız da gelecek. İyi bir milli takımımız var. Orada da büyük bir iddiamız var. Benim olduğum yerde, bu şampiyon oyuncuların, NBA oyuncularının olduğu yerde milli takımın tek düşüncesi Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon olmak olacak. Temmuz ayında İngiltere ile Dünya Kupası eleme maçımız da var. Ondan sonra tamamen Avrupa Şampiyonası'na odaklanacağız. Kulüpler düzeyinde elde ettiğimiz bu başarıları, mutlaka milli takımızla taçlandırmak istiyoruz. Oradaki tek hedefimiz de şampiyonluk olacak."

Kaynak: Haber Kaynağı
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