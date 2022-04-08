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Avrupa Şampiyonu Murat Fırat, memleketi Şanlıurfa'da coşkuyla karşılandı

Macaristan'da düzenlenen 2022 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Murat Fırat, memleketi Şanlıurfa'ya geldi.
Avrupa Şampiyonu Murat Fırat, memleketi Şanlıurfa'da coşkuyla karşılandı

Grekoromen stil 67 kiloda Avrupa Şampiyonu olan Murat Fırat, GAP Havaalanı'nda çiçekler ve konfetilerle omuzlarda karşılandı.

Karşılamada, sporcunun ailesi, yakınları, Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ve vatandaşlar da bulundu.

Murat Fırat, gazetecilere yaptığı açıklamada, karşılama için teşekkür etti.

Avrupa Şampiyonluğunun hayallerinde olduğunu aktaran Fırat, şöyle konuştu:

"Ülkeme ve memleketime altın madalya kazandırdım, bayrağımı en güzel şekilde temsil ettiğim için mutluyum, gururluyum. Önümüzde Dünya Şampiyonası var. Orada İnşallah bayrağımı göndere çekip altın madalya almak istiyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Şanlıurfa'da beni yetiştiren hocalarıma çok teşekkür ediyorum, üzerimde emekleri çok. Ben Avrupa Şampiyonu olduysam gençlerimiz de şampiyon olabilir yeter ki imkan verilsin, bunun için bir salon istiyoruz."

Fırat'ın Şanlıurfa'daki antrenörlerinden Esat Yanar ise 2002 yılında Şanlıurfa'da güreş takımını kurduklarını belirterek, çok sayıda sporcu ve antrenör yetiştirdiklerini söyledi.

Kısıtlı imkanlarla onlarca şampiyonlar çıkardıklarını aktaran Yanar, "Allah'a şükür Şanlıurfa'dan güreşte ilk kez bir Avrupa Şampiyonu çıkardık. Kendisine yüzümüzü ak ettiği ve emeklerimizi boşa çıkartmadığı için çok teşekkür ediyorum. İnşallah yeni şampiyonlar çıkacaktır." diye konuştu.
 

Kaynak: Haber Kaynağı
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