Kıtadaki şehirlerin, gelecek kışla ilgili zorluklar yaşayabileceği belirtiliyor. Gazprom yetkilisi, "Biriken gaz rezervlerinin garantisi yok" açıklaması yaptı.

Gazprom İcra Kurulu Başkanı Alexey Miller, yaklaşan kış mevsimi öncesi Avrupa'nın durumunu değerlendirdi.

Halihazırda enerji krizi yaşayan kıta ülkeleri, çeşitli tasarruf tedbirlerine başvuruyor.

Avrupa'ya kış uyarısı

Miller'a göre, en yoğun talep sırasında Avrupa'nın gaz dengesindeki boşluk, 800 milyon metreküp olarak tahmin ediliyor

Kış günlerine işaret eden Miller, "Soğuk havaların zirvesinde, Avrupa şehirleri bir hafta içinde donabilir." uyarısında bulundu.

"Kimse garanti veremez"

Miller, "Avrupalı tüketicilerden ve Avrupalı politikacılardan gelen soru çoğunlukla şöyle formüle ediliyor: 'Avrupa, biriktirdiği gaz rezervleriyle önümüzdeki kışı atlatabilecek mi?' Cevap çok basit: "Kimse garanti veremez.'" diye konuştu.

Bu yıl, Avrupa'daki yer altı gaz depolama tesisleri üzerindeki yükün, önceki yıllardan fazla olacağı düşünülüyor.

"Avrupa'nın yer altı depolama tesislerinin üzerindeki yük artacak"

"Bugün lojistik ve Avrupa pazarına gaz tedarik kaynakları tamamen farklı." diyen Gazprom yetkilisi, "Bu da Avrupa'nın yer altı depolama tesislerinin üzerindeki yükün, önceki yıllara göre çok daha fazla olacağı anlamına geliyor." ifadesini kullandı.

