Avrupa Tiflis’teki olayı konuşuyor: Türkler turnuvadan çekilebilir

Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2022) Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı, Gürcistan ile karşı karşıya geldi. Maçın sonlarına doğru büyük skandalların yaşandığı gece Avrupa basınında da gündem oldu.

Millilerde Başantrenör Ergin Ataman ile Furkan Korkmaz'ın oyundan ihraç edildiği ve millilerin 88-83 yenildiği maç sonunda büyük skandal yaşandı. Furkan ve Gürcü sporcu arasında yaşanan tartışma sırasında 4:48'de durdurulması gereken süre, 4:26'ya kadar devam etti. Türkiye, maç sonunda bu durum için kural hatası itirazında bulundu.

4:48 KALA FURKAN'A SERT FAUL!

Mücadelenin son periyoduna iyi başlayan taraf olan Türkiye, çeyreğe 4 sayı geride başlamasına rağmen farkı 1 sayıya kadar indirdi. Maçın bitimine 4:48 kala 3 sayılık Gürcistan üstünlüğü varken Sanadze, Furkan Korkmaz'a sert bir faul yaptı. Faulün ardından hakeme itiraz eden Gürcü basketbolcu, temsilcimize dönerek bir şeyler söyledi.

Sanadze'nin söyledikleri Furkan Korkmaz'ı oldukça sinirlendirdi. Furkan'ın Sanadze'nin üzerine yürümesiyle ortalık karıştı. İtişmeler yaşanırken araya hakemler ve diğer oyuncular girdi. Sakin yapısı ile tanınan Furkan, hiç bu kadar öfkeli görüşmemişti. İki basketbolcunun da diskalifiye edilmesiyle sonuçlanan olayda maç saati akmaya devam etti.

KURAL HATASI İTİRAZI YAPILDI

Maçın sona ermesinin ardından ilk 15 dakika içinde itiraz hakkı bulunan Türkiye, bu hakkını kullandı. Milli Takım, Furkan Korkmaz ile Duda Sanadze'nin diskalifiye edildiği pozisyonda maç saati durmadığı için sonuca itiraz etti. Kural hatası ya da hakem hatası tartışılacak. Müsabakada kural hatasının yapıldığına karar verilirse maçın tekrarı gündeme gelecek.

SKANDAL KORİDORLARDA DEVAM ETTİ

Öte yandan maç sonunda soyunma odası koridorlarında da gerginlik yaşandı. Gürcü basketbolcular, koridorlarda milli futbolcularımıza saldırdı. Gürcistan polisinin ise basketbolcularımızı korumak yerine sürekli itip kaktığı öğrenildi.

ÖMER ONAN: 'TURNUVADAN ÇEKİLİRİZ'

Türkiye Basketbol Federasyonu'nda Genel Koordinatörlük görevi yapan Ömer Onan:

"Ben buradan FIBA'ya sesleniyorum, o koridordaki tüm kameraları dakika dakika bizim önümüze getirecekler. Eğer getirmeyeceklerse, biz turnuvadan çekileceğiz. Resmen yumruk yumruğa birbirimize girecektik Gürcistan polisiyle. Hidayet başkanla da konuştuk. Güvenlik gelsin belli ki korumayacaklar. Bütün kameraları getirecekler, bakalım ne olmuş. Maçta kural hatası da var. Nereden baksanız, tutulacak hiçbir tarafı yok. Oynamayan oyuncular maç sonu koridorda gelip bize saldırıyor. Polis bizi koruduğunu iddia ediyor ancak bizi ittiriyorlar. Ben oyuncu oldum, hiç böyle bir şey görmedim. FIBA tamamen bu işin sorumlusu. Maçta net olarak kural hatası var. Kaptan itiraz etti, parasını da ödeyeceğiz. Bugün Litvanya maçında da kural hatası olmuş ancak turnuvada tekrar ettirirler mi bilmiyorum. Maçtan sonra kaptan imzasını attı, süreci göreceğiz."

OLAY AVRUPA BASININDA: TÜRKLER'DEN ÇEKİLME TEHDİDİ

Dün gece Tiflis'te yaşanan skandallar Avrupa basınının da gündemine oturdu. Türkiye'nin maçtan sonra yaptığı turnuvadan çekilme tehdidi gazete manşetlerinde kendine geniş yer buldu.

'BASKETBOL SKANDALI'

İşte dün gece Tiflis'te yaşanan olayların Avrupa basınındaki yansımaları;

Fransız L'Equipe: Gürcüleri bir basketbolcusuna saldırmakla suçlayan Türkiye, Eurobasket'ten çekilme tehdidinde bulundu.

Alman Bild: Basketbol skandalı! Tiflis'teki basketbol şampiyonasında çirkin görüntüler yaşandı. Türkiye, soyunma odası koridorlarında yaşanan kavganın kamera kayıtlarını alamazsa turnuvadan çekilme tehdidinde bulundu.

İspanyol Marca: Eurobasket yanıyor! Türkiye hem oyuncusu Furkan Korkmaz'a soyunma odasında yapılan saldırı hem de 22 saniye boyunca durdurulmayan oyun nedeniyle turnuvadan çekilme tehdidi yaptı.