  • BIST 2.498,82
  • Altın 966.496
  • Dolar 17.5621
  • Euro 17.9818
  • Ankara 28 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 32 °C
  • Konya 26 °C
»

Avrupa Türk çayı içiyor

Türkiye'den yılın ilk yarısında 97 ülkeye yapılan çay ihracatı, yüzde 19 artarak 12,2 milyon dolara ulaştı. Belçika, Birleşik Krallık ve Almanya en fazla dış satım yapılan üç ülke oldu.
Avrupa Türk çayı içiyor

Avrupa’da Türk çayına olan ilgi ihracat rakamlarına da yansıdı. Türkiye'den yılın ocak-haziran döneminde başta Avrupa kıtası olmak üzere 97 ülkeye çay ihraç edildi.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'den yılın ilk yarısında 97 ülkeye 3 bin 652 ton çay ihraç edildi. Söz konusu ihracattan da 12 milyon 234 bin 737 dolar gelir sağlandı.

Buna göre 2022'nin ilk 6 ayındaki ihracat, 2 bin 585 ton çay karşılığı 10 milyon 277 bin 186 dolar kazanılan geçen yılın aynı dönemine oranla miktarda yüzde 41, değerde yüzde 19 arttı.

Belçika, Birleşik Krallık ve Almanya en fazla dış satım yapılan üç ülke oldu.

Türkiye'den yılın ilk 6 ayında Belçika'ya 3 milyon 204 bin 386, Birleşik Krallık'a 1 milyon 543 bin 345 ve Almanya'ya 1 milyon 530 bin 657 dolarlık çay satıldı.

Geçen yılın aynı döneminden farklı olarak Kamerun, Gambiya, Eritre, Kenya, Estonya, Mayotte'ye de çay ihraç edildi.

"İhracatımız önümüzdeki dönemde daha üst rakamlara ulaşacaktır"
DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA muhabirine, çay ihracatının 2022'nin ilk yarısını beklentilerin üzerinde artış oranıyla tamamladığını, yılı da aynı yüksek oranlı artışla kapatacağını öngördüklerini söyledi.

Çay ihracatında ülke çeşitliliğine dikkati çeken Gürdoğan, "Son yıllarda ihracat yapılan ülke sayısının artması çay ihracatımızda da önemli artış sağlamakta. Özel sektör firmalarının da yeni inovatif çay türleri geliştirmeye başlamasıyla ihracatımız önümüzdeki dönemde daha üst rakamlara ulaşacaktır." diye konuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İBB'den İstanbulkart'a yüzde 100 zam18 Temmuz 2022 Pazartesi 14:00
  • Araç sahipleri dikkat: Benzine bu gece indirim geliyor18 Temmuz 2022 Pazartesi 13:04
  • Bütçe haziranda açık verdi18 Temmuz 2022 Pazartesi 12:04
  • Bakan Nebati: Akaryakıt fiyatlarında ilave düşüşler bekleniyor18 Temmuz 2022 Pazartesi 12:02
  • Karaismailoğlu: Limanlarda elleçlenen yük miktarı yüzde 6,6 arttı18 Temmuz 2022 Pazartesi 12:02
  • Avrupa'nın Rus gazını ikame çalışmalarında rota Azerbaycan'a çevrildi18 Temmuz 2022 Pazartesi 11:40
  • Bakan Karaismailoğlu: Yılın ilk yarısında elleçlenen yük ve konteyner miktarı arttı18 Temmuz 2022 Pazartesi 11:38
  • Tarım-ÜFE yıllık yüzde 148,90 arttı18 Temmuz 2022 Pazartesi 10:16
  • EPDK 23 şirkete lisans verdi18 Temmuz 2022 Pazartesi 10:15
  • Melek yatırımcıların Türkiye'ye ilgisi artıyor18 Temmuz 2022 Pazartesi 10:15
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti