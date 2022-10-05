  • BIST 3.459,56
  • Altın 1024.396
  • Dolar 18.5655
  • Euro 18.4764
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 16 °C
  • İzmir 19 °C
  • Konya 15 °C
»

Avrupa ülkelerinin liderleri Prag'da toplanacak

Avrupa kıtasındaki ülkelerin liderleri ilk kez yapılacak Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) toplantısında Çekya'nın başkenti Prag'da bir araya gelecek.
Avrupa ülkelerinin liderleri Prag'da toplanacak

Prag'da 27 Avrupa Birliği (AB) ülkesinin yanı sıra 17 AB üyesi olmayan Avrupa ülkesinin davet edildiği toplantı 6 Ekim'de düzenlenecek. Toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması bekleniyor.

AB ülkeleri ve Türkiye dışındaki davetli ülkeler İngiltere, Norveç, Ukrayna, Arnavutluk, Ermenistan, Azerbaycan, Bosna Hersek, Gürcistan, İzlanda, Kosova, Lihtenştayn, Moldova, Karadağ, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve İsviçre'den oluşuyor.

AST fikrini Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron mayısta ortaya attı. Macron'un teklifi, Avrupa'da AB'den daha geniş bir siyasi oluşumun hayata geçirilmesini içeriyor.

Bu yeni bir uluslararası kuruluş olarak değil daha çok bir "siyasi tartışma platformu" olarak düşünülüyor. Bu yeni platformda Rusya'nın saldırısı sonrası Ukrayna'da başlayan savaşın etkileri, Avrupa kıtasında güvenlik ve istikrar, enerji, ekonomi, ticaret, ulaştırma, yatırımlar, altyapı gibi birçok konunun konuşulması amaçlanıyor.

Topluluğun 6 ayda bir liderler seviyesinde bir araya gelmesi öngörülüyor.

AST'nin Prag'daki ilk toplantısına Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in video konferansla katılması bekleniyor.

Toplantıda liderler öğlen bir araya gelecek. Ardından yuvarlak masa toplantıları yapılacak. Yuvarlak masa toplantılarının barış ve güvenlik, enerji ve iklim, ekonomik durum, göç ve ulaşım başlıklarında düzenlenmesi planlanıyor.

Liderlerin ikili görüşmeler yapması, toplantılar ve görüşmelerin ardından akşam yemeğiyle kapanış toplantısı yapılması öngörülüyor.

İlk toplantının sonunda resmi bir bildiri yayımlanması veya resmi kararlar alınması beklenmiyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Diyarbakır'da toz taşınımı etkili oldu05 Ekim 2022 Çarşamba 09:54
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mazlumlara yardımda dünyada 1 numarayız05 Ekim 2022 Çarşamba 09:54
  • Siirt'in Daltepe ve Kalkancık köylerinde PKK'lı teröristlerin katlettiği 37 kişi anıldı05 Ekim 2022 Çarşamba 09:53
  • AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım Kovid-19'a yakalandığını açıkladı05 Ekim 2022 Çarşamba 09:53
  • Onur Şener cinayetine adı karışan iş müfettişleri görevden uzaklaştırıldı05 Ekim 2022 Çarşamba 09:52
  • İran'ın Türkiye sınırında 5,4 büyüklüğünde deprem05 Ekim 2022 Çarşamba 09:52
  • TBMM Başkanı Şentop: Rusya-Ukrayna savaşında, uluslararası hukukun ihlal edildiğini birçok vesile ile tekrarlıyoruz05 Ekim 2022 Çarşamba 09:50
  • Çiftçi Kayıt Sistemi'ne başvuru dönemi düzenlendi05 Ekim 2022 Çarşamba 09:15
  • Sosyal medya teklifi Genel Kurul'da: Kritik iki madde kabul edildi!05 Ekim 2022 Çarşamba 09:10
  • Meteoroloji uyardı: Kuvvetli sağanak, fırtına, sel ve toz taşınımı05 Ekim 2022 Çarşamba 09:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti