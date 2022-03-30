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Avrupa'da 101'inci altın madalya Taha Akgül'den geldi

Olimpiyat şampiyonu Taha Akgül, Avrupa Şampiyonası'ndaki madalya koleksiyonuna bir yenisini daha ekledi ve 9'uncu altın madalyasını Macaristan'da kazandı. Bu sonuçla Türkiye, Avrupa Şampiyonası tarihinde kazandığı altın madalya sayısını 101'e yükseltti.
Avrupa'da 101'inci altın madalya Taha Akgül'den geldi

125 kg'da mindere çıkan Taha Akgül, Gürcü rakibi Geno Petriashvili karşısında 5-2 galip gelerek Avrupa Şampiyonu oldu. Bundan önce 9 kez Avrupa Şampiyonasına katılan Taha Akgül, birinde sakatlığı nedeniyle madalya kazanamamış, diğer 8 turnuvanın hepsinde altın madalyaya ulaşmıştı. Milli gururumuz 2022 Avrupa Güreş Şampiyonasında böylece 9'uncu altın madalyasını kazandı.

TAHA AKGÜL: HEDEFİM 2024 PARİS OLİMPİYATLARI'NDA ALTIN MADALYA

Bu sonuçla turnuvada müsabakalara çıktığı 9'uncu şampiyonasında da madalya kazandığı için çok mutlu olduğunu kaydeden Taha Akgül, "Zor bir final maçı oldu. Kondisyon olarak kanımın son damlasına kadar savaştım ve altın madalya aldım. Avrupa Şampiyonası'nda 9'da 9 yaptım. 2016'da sakatlığım vardı, onu saymıyorum, maçtan çekilmiştim. Hamdolsun tarihi bir rekor. Kendi rekorumu geliştirdim. Dua edenlere çok teşekkür ediyorum. Milli takım hocalarımız olsun herkesin emeği var. Herkese tek tek teşekkür ediyorum. Hedef 2024 Paris Olimpiyatları. 1.5 yıl var ve bu çok kısa bir süre. 1.5 yıl bu durumu korursak neden altın madalya olmasın. Hedefimiz orada da altın madalyaya ulaşabilmek" dedi.

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