Avrupa'da 2021'e damga vuran 10 forvet
Robert Lewandowski (Bayern Münih, Polonya)
Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) forma giyen futbolcular, Bayern Münih’in Polonyalı forvet oyuncusu Robert Lewandowski’yi sezonun ilk yarısının en iyi futbolcusu seçti. Geçen sezon Bundesliga'da 41 kez ağları sarsarak eski yıldız futbolcu Gerd Müller'in ligde en çok gol atan oyuncu rekorunu kıran Robert Lewandowski, bu sezon da istikrarını sürdürüyor.
Avrupa'da performanslarıyla farkını gösteren yıldız golcüler, geçen yıla damga vurdu. 2021'e damga vuran golcüler:
05 Ocak 2022 Çarşamba 12:32
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