Avrupa'da doğal gaz fiyatları son 1 haftada yüzde 52 arttı

Avrupa'da 9 Haziran'da 84 avrodan işlem gören doğal gazın megavatsaat fiyatı bugün yüzde 52 artarak 128 avroya yükseldi.

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören temmuz vadeli gaz kontrat fiyatı, dün megavatsaat başına 120 avrodan kapandı.

Avrupa'da doğal gazın megavatsaat fiyatı 9 Haziran'da 84 avrodan işlem görüyordu. Doğal gazın megavatsaat fiyatı bugün saat 10.05 itibarıyla yüzde 52 artarak 128 avro oldu.

9 Haziran'da ABD'nin Teksas eyaletinde bulunan Freeport LNG terminalinde çıkan yangın sebebiyle tesisin en az 3 hafta süreyle kapatılacağının duyurulması fiyatların yükselmesine sebep oldu. Daha sonra yapılan açıklamada bu tesisin sene sonundan önce açılamayacağı bildirildi.

Avrupa ve Asya'ya gönderilen LNG'de önemli role sahip Freeport tesisi ABD'nin ürettiği sıvılaştırılmış doğal gazın yüzde 20'sini sağlıyor.

Ayrıca Rus enerji şirketi Gazprom, teknik sorunlar nedeniyle Kuzey Akım boru hattı üzerinden doğal gaz sevkiyatını azaltacağını duyurdu.

Gazprom, 14 Haziran'da yaptığı açıklamada, Kuzey Akım üzerinden gaz sevkiyatının 167 milyon metreküpten 100 milyon metreküpe düşürüldüğünü bildirmişti. Dün ise Gazprom, Alman Siemens şirketine bakım için gönderilen bazı teknik ekipmanların henüz dönmediğine işaret ederek, Kuzey Akım boru hattı üzerinden Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatının yüzde 33 daha düşeceği uyarısında bulundu.

Son olarak Gazprom'un, İtalyan enerji firması ENI'ye sağladığı gaz akışında yüzde 15'lik kesintiye gitmesi fiyatları tırmandırdı.