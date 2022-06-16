  • BIST 2.530,60
  • Altın 1018.153
  • Dolar 17.2937
  • Euro 17.9961
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 20 °C
»

Avrupa'da doğal gaz fiyatları son 1 haftada yüzde 52 arttı

Avrupa'da 9 Haziran'da 84 avrodan işlem gören doğal gazın megavatsaat fiyatı bugün yüzde 52 artarak 128 avroya yükseldi.
Avrupa'da doğal gaz fiyatları son 1 haftada yüzde 52 arttı

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören temmuz vadeli gaz kontrat fiyatı, dün megavatsaat başına 120 avrodan kapandı.

Avrupa'da doğal gazın megavatsaat fiyatı 9 Haziran'da 84 avrodan işlem görüyordu. Doğal gazın megavatsaat fiyatı bugün saat 10.05 itibarıyla yüzde 52 artarak 128 avro oldu.

9 Haziran'da ABD'nin Teksas eyaletinde bulunan Freeport LNG terminalinde çıkan yangın sebebiyle tesisin en az 3 hafta süreyle kapatılacağının duyurulması fiyatların yükselmesine sebep oldu. Daha sonra yapılan açıklamada bu tesisin sene sonundan önce açılamayacağı bildirildi.

Avrupa ve Asya'ya gönderilen LNG'de önemli role sahip Freeport tesisi ABD'nin ürettiği sıvılaştırılmış doğal gazın yüzde 20'sini sağlıyor.

Ayrıca Rus enerji şirketi Gazprom, teknik sorunlar nedeniyle Kuzey Akım boru hattı üzerinden doğal gaz sevkiyatını azaltacağını duyurdu.

Gazprom, 14 Haziran'da yaptığı açıklamada, Kuzey Akım üzerinden gaz sevkiyatının 167 milyon metreküpten 100 milyon metreküpe düşürüldüğünü bildirmişti. Dün ise Gazprom, Alman Siemens şirketine bakım için gönderilen bazı teknik ekipmanların henüz dönmediğine işaret ederek, Kuzey Akım boru hattı üzerinden Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatının yüzde 33 daha düşeceği uyarısında bulundu.

Son olarak Gazprom'un, İtalyan enerji firması ENI'ye sağladığı gaz akışında yüzde 15'lik kesintiye gitmesi fiyatları tırmandırdı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Küresel piyasalar Fed'in ardından pozitif seyrediyor16 Haziran 2022 Perşembe 09:21
  • Döviz ve altın bozduran parasını eve yatırıyor15 Haziran 2022 Çarşamba 16:22
  • Motorine zam geliyor: Bu gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıtılacak15 Haziran 2022 Çarşamba 12:37
  • Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, mayıs ayı bütçe rakamlarını değerlendirdi: Öngörülen hedefe ulaşılacağına işaret ediyor15 Haziran 2022 Çarşamba 12:05
  • Konut satış istatistikleri açıklandı15 Haziran 2022 Çarşamba 10:36
  • Ücretli çalışan sayısı nisanda yıllık bazda yüzde 4 arttı15 Haziran 2022 Çarşamba 10:31
  • Borsa güne yükselişle başladı15 Haziran 2022 Çarşamba 10:31
  • Küresel piyasalar Fed'in faiz kararına odaklandı15 Haziran 2022 Çarşamba 09:29
  • Türkiye'den eski gaz sahalarına sondaj yapma kararı15 Haziran 2022 Çarşamba 09:23
  • Benzine 97 kuruşluk indirim geldi15 Haziran 2022 Çarşamba 09:15
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti