  • BIST 2.017,63
  • Altın 878.041
  • Dolar 14.132
  • Euro 15.6644
  • Ankara -1 °C
  • İstanbul 4 °C
  • İzmir 8 °C
  • Konya 0 °C
»

Avrupa'da doğal gaz fiyatları yaklaşık yüzde 15 arttı

Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle Avrupa'da doğal gaz fiyatları yaklaşık yüzde 15 artış gösterdi.
Avrupa'da doğal gaz fiyatları yaklaşık yüzde 15 arttı

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören nisan vadeli kontratların fiyatı dün megavatsaat başına 165,5 avrodan kapanmıştı.

Bugün megavatsaat başına 180 avrodan açılan kontratların fiyatı, dünkü kapanışa kıyasla yaklaşık yüzde 14,7 yükselerek Türkiye saatiyle 10.44'te megavatsaat başına 189,8 avroya çıktı.

TTF'de işlem gören nisan vadeli kontratların fiyatı dün gün içinde 194 avroya kadar yükselmişti.

Fiyatlar, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın doğal gaz arzında kesintiye yol açacağı endişesiyle yükseliyor. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik bombalama ve füze saldırılarından dolayı doğal gaz altyapısının zarar görmesi ve gaz akışının kesintiye uğrayabileceği endişeleri fiyatları artırıyor.

Savaşın devam etmesi durumunda petrol ve doğal gaz sağlayıcılarına yaptırımlar getirilebileceği ihtimali de fiyatları etkiliyor.

AB ülkeleri, mevcut durumda doğal gaz ihtiyacının yüzde 40'ını Rusya'dan tedarik ediyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çorum, Kastamonu, Çankırı, Amasya ve Sinop'ta kar etkili oluyor03 Mart 2022 Perşembe 11:08
  • Antalya'da hortum cami minaresini yıktı, ev ve seralara zarar verdi03 Mart 2022 Perşembe 10:49
  • 1915 Çanakkale Köprüsü'ne yerleştirilecek dev top mermisi figürleri kente ulaştı03 Mart 2022 Perşembe 10:48
  • ABD istihbaratına göre Çin, Rusya'dan Ukrayna saldırısını ertelemesini istedi03 Mart 2022 Perşembe 10:47
  • Almanya Özbek asıllı Rus milyarderin 600 milyon dolarlık yatına el koydu03 Mart 2022 Perşembe 10:46
  • Bahçeli'den "işgal planı" çıkışı: 2014'ten beri uygulanıyor03 Mart 2022 Perşembe 10:44
  • Erdoğan talimat verdi: Bu sorunu çözün!03 Mart 2022 Perşembe 10:38
  • MSB: Yunanistan’a geçmeye çalışan 8 kişiyi yakalandı03 Mart 2022 Perşembe 10:09
  • Sıfır Atık İnovasyon Yarışması’nın kazananları belli oldu03 Mart 2022 Perşembe 10:00
  • Konya'da işçi servisleri çarpıştı: 14 yaralı03 Mart 2022 Perşembe 09:59
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti