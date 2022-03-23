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Avrupa'da doğal gaz fiyatları yeniden 120 avro seviyesine yaklaştı

Avrupa'da 97 avrodan güne başlayan doğal gazın megavatsaat fiyatı yüzde 22,42 artarak 118,75 avroya yükseldi.
Avrupa'da doğal gaz fiyatları yeniden 120 avro seviyesine yaklaştı

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören nisan vadeli gaz kontrat fiyatı, bugün megavatsaat başına 97 avrodan açılarak 100 avro seviyesinin altına inmişti.

Fiyatlar, Türkiye saatiyle 15.54'te açılışa göre yüzde 22,42 artarak megavatsaat başına 118,75 avroya çıktı.

Fiyat artışında Almanya Şansölyesi Olaf Scholz ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in açıklamaları etkili oldu.

Scholz, Batı'nın Rusya'ya yönelik yaptırımlarının etkilerini göstermeye başladığını ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ülkenin saldırgan tutumunu sona erdirmemesi halinde yakında daha da katı önlemler alabileceklerini söyledi.

Putin ise "Dost olmayan ülkelere doğal gaz satışı ödemelerinde Rus rublesine geçmeyi planlıyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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