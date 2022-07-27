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Avrupa'da enerji krizi nedeniyle tasarruf tedbirleri gündemde

Rusya'nın doğal gaz arzını kısmasından önemli ölçüde etkilenecek olan Almanya, Fransa gibi ülkeler, daha düşük derecelerde ısınma, klima kullanımını azaltma, toplu taşıma ve bisiklet tercih etme gibi önlemler sunuyor.
Avrupa'da enerji krizi nedeniyle tasarruf tedbirleri gündemde

Avrupa Birliği (AB) Rusya'dan doğal gaz arzıyla ilgili sorunlar nedeniyle kış için yüzde 15'lik tasarruf hedefi koyarken, durumdan önemli ölçüde etkilenecek Almanya, Fransa gibi ülkeler, daha düşük derecelerde ısınma, klima kullanımını azaltma, toplu taşıma ve bisiklet tercih etme gibi önlemler sunuyor.

Avrupa'da geçen kış düşük doğal gaz rezervleri ve arzda yaşanan sorunlar nedeniyle enerji maliyetlerine yansıyarak baş gösteren enerji krizi, Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaş sonrasında daha da derinleşti.

AB yetkililerinin deyimiyle Rusya'nın "gazı silah olarak kullanması", başta Almanya gibi Rus gazına en çok bağımlı durumdaki AB ülkelerini endişeye sevk etti.

Bu süreçte AB yetkilileri vatandaşlara daha düşük derecelerle ısınma, klima kullanmama, arabalarını daha az, daha düşük hızla kullanma, toplu taşımayı tercih etme, bisiklet kullanma, evden çalışma gibi tavsiyelerde bulundu.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, 17 Temmuz'da Frankfurter Allgemeine gazetesi için kaleme aldığı makalede, "Önümüzdeki aylarda hepimiz; sanayi, haneler, kasabalar ve topluluklar, ne kadar çok enerji tasarrufu yaparsak o kadar iyi." ifadelerini kullandı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de sık sık talebe ve enerji tasarrufuna odaklanmak istediklerini, hazırlıkların yeterli olmadığını ve Rus gazının tamamen kesintiye uğraması olasılığına hazırlanma gereğiyle ilgili açıklamalar yaptı.

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