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Avrupa'da gaz fiyatları 198,5 avroyla son 2 yılın rekorunu kırdı

Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle Avrupa'da doğal gaz fiyatları 198,5 avroya çıkarak son iki yılın rekor seviyesine ulaştı.
Avrupa'da gaz fiyatları 198,5 avroyla son 2 yılın rekorunu kırdı

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören nisan vadeli kontratların fiyatı dün megavatsaat başına 165,5 avrodan kapanmıştı.

Bugün megavatsaat başına 180 avrodan açılan kontratların fiyatı, dünkü kapanışa kıyasla yaklaşık yüzde 20 yükselerek Türkiye saatiyle 11.30'da megavatsaat başına 198,5 avroya çıktı.

Böylece Avrupa'da doğal gaz fiyatları son iki yılın rekor seviyesine ulaştı.


Fiyatlar, Rusya-Ukrayna savaşının doğal gaz arzında kesintiye yol açacağı endişesiyle yükseliyor. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik bombalama ve füze saldırılarından dolayı doğal gaz altyapısının zarar görmesi ve gaz akışının kesintiye uğrayabileceği endişeleri fiyatları artırıyor.

Savaşın devam etmesi durumunda petrol ve doğal gaz ihracatına yaptırımlar getirilebileceği ihtimali de fiyatları etkiliyor.

AB ülkeleri, mevcut durumda doğal gaz ihtiyacının yüzde 40'ını Rusya'dan tedarik ediyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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