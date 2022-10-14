Avrupa'da Türk gecesi!

UEFA Avrupa Ligi temsilcilerimizden Fenerbahçe deplasmanda AEK Larnaca'yı 2-1 yenerek gruptan çıkmayı garantiledi. Trabzonspor sahasında Fransız ekibi Monaco'yu 4-0'lık skorla hezimete uğrattı.
UEFA Konferans Ligi takımlarımızdan Başakşehir sahasında Rigas FS'yi 3-0 devirdi ve gruptan çıkmayı garantiledi. Sivasspor ise deplasmanda 1-0 geriye düştüğü maçta sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Avrupa'da 4'te 4 yaptığımız gecede UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi.
İŞTE GÜNCEL UEFA SIRALAMASI:
1- İNGİLTERE: 95.998
2- İSPANYA: 85.141
3- ALMANYA: 73.231
4- İTALYA: 67.069
5- FRANSA: 54.664
6- HOLLANDA: 52.500
7- PORTEKİZ: 50.216
8- İSKOÇYA: 35.800
9- BELÇİKA: 35.400
10- AVUSTURYA: 33.000
11- SIRBİSTAN: 30.875
12- NORVEÇ: 28.750
13- ÇEKYA: 28.050
14- TÜRKİYE: 27.900
15- İSVİÇRE: 27.675
16- UKRAYNA: 27.500
17- DANİMARKA: 26.625
18- RUSYA: 26.215
19- HIRVATİSTAN: 25.400
20- YUNANİSTAN: 24.975
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