  • BIST 4.105,46
  • Altın 985.432
  • Dolar 18.6007
  • Euro 18.1919
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 7 °C
»

Avrupa'da Türk gecesi: İşte UEFA Ülke puanı sıralamasındaki yerimiz

UEFA ülke puanı klasmanında sezona 20. sırada giren Türkiye, turnuvalardaki grup maçları sonunda 12. sırada yer aldı.
Avrupa'da Türk gecesi: İşte UEFA Ülke puanı sıralamasındaki yerimiz

Fenerbahçe ve Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi'nde ter dökerken Sivasspor ile Başakşehir UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil etti. Sonuçları UEFA ülke puanı sıralaması için son derece kritik olan maçlardan temsilcilerimiz 3 galibiyet ve 1 beraberlik ayrıldı.

Fenerbahçe, Dinamo Kiev'i 2-0, Trabzonspor Ferencvaros'u 1-0, Başakşehir ise Hearts'ı 3-1 mağlup etti. Sivasspor ise Slavia Prag'la 1-1 berabere kaldı.

İŞTE UEFA ÜLKE SIRALAMASI:

puan.jpg

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • TFF Başkanı resmen duyurdu: Yabancı hakem getirebiliriz03 Kasım 2022 Perşembe 14:23
  • Dünya Kupası için gelecek ziyaretçilere hadisi şerif anlatılacak02 Kasım 2022 Çarşamba 09:48
  • Tarihi başarılarla dolu Juventus 125 yaşında01 Kasım 2022 Salı 16:17
  • Dünya Kupası'nda forma giyecek en değerli 10 isim belli oldu01 Kasım 2022 Salı 12:29
  • Fenerbahçe Beko - Pınar Karşıyaka: 100-8831 Ekim 2022 Pazartesi 23:54
  • Meksika Grand Prix'sini kazanan Verstappen F1 tarihine geçti31 Ekim 2022 Pazartesi 16:13
  • Batshuayi hat-trick yaptı: Fenerbahçe farklı kazandı31 Ekim 2022 Pazartesi 09:37
  • Fenerbahçe, İstanbulspor'u mağlup etti30 Ekim 2022 Pazar 23:19
  • F1 Meksika Grand Prix'sinde pole pozisyonu Verstappen'in30 Ekim 2022 Pazar 11:51
  • Galatasaray deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti29 Ekim 2022 Cumartesi 09:20
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti