Avrupa'da Türk gecesi: İşte UEFA Ülke puanı sıralamasındaki yerimiz

UEFA ülke puanı klasmanında sezona 20. sırada giren Türkiye, turnuvalardaki grup maçları sonunda 12. sırada yer aldı.

Fenerbahçe ve Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi'nde ter dökerken Sivasspor ile Başakşehir UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil etti. Sonuçları UEFA ülke puanı sıralaması için son derece kritik olan maçlardan temsilcilerimiz 3 galibiyet ve 1 beraberlik ayrıldı.

Fenerbahçe, Dinamo Kiev'i 2-0, Trabzonspor Ferencvaros'u 1-0, Başakşehir ise Hearts'ı 3-1 mağlup etti. Sivasspor ise Slavia Prag'la 1-1 berabere kaldı.