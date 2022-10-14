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Avrupa'da Türk gecesi: UEFA ülke puanı sıramasında 4 basamak birden yükseldik

Avrupa'da temsilcilerimiz 4'te 4 yaptı. Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 4 basamak birden yükselerek 14. sıraya yerleşti.
Avrupa'da Türk gecesi: UEFA ülke puanı sıramasında 4 basamak birden yükseldik

UEFA Avrupa Ligi temsilcilerimizden Fenerbahçe deplasmanda AEK Larnaca'yı 2-1 yenerek gruptan çıkmayı garantiledi. Trabzonspor sahasında Fransız ekibi Monaco'yu 4-0'lık skorla hezimete uğrattı.

UEFA Konferans Ligi takımlarımızdan Başakşehir sahasında Rigas FS'yi 3-0 devirdi ve gruptan çıkmayı garantiledi. Sivasspor ise deplasmanda 1-0 geriye düştüğü maçta sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Türkiye, Avrupa'nın ilk dört ülkesi arasında!

Türk takımlarının aldığı iyi sonuçların ardından Türkiye, UEFA sıralamasında bu sezon şu ana kadar Avrupa'nın ilk dört ülkesinden biri oldu.

Şu ana kadar oynanan maçların ardından İngiltere ve İspanya 9.571'er puanla zirveyi paylaşırken üçüncü Almanya ise 8.125 puanı hanesine yazdırdı. Türkiye ise şu ana kadar toplanan 7.600 puanla Avrupa'da en fazla puan toplayan dördüncü ülke oldu.

Sıralamada Türkiye'nin arkasında İtalya'nın 7.500, Belçika'nın 7.400 puanı bulunuyor. Şu ana kadar Fransa ise 6.400 puan toplayabildi. Hollanda'nın ise 6.100 puanı bulunuyor.

Avrupa'da 4'te 4 yaptığımız gecede UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi.

İŞTE GÜNCEL UEFA SIRALAMASI:

1- İNGİLTERE: 95.998

2- İSPANYA: 85.141

3- ALMANYA: 73.231

4- İTALYA: 67.069

5- FRANSA: 54.664

6- HOLLANDA: 52.500

7- PORTEKİZ: 50.216

8- İSKOÇYA: 35.800

9- BELÇİKA: 35.400

10- AVUSTURYA: 33.000

11- SIRBİSTAN: 30.875

12- NORVEÇ: 28.750

13- ÇEKYA: 28.050

14- TÜRKİYE: 27.900

15- İSVİÇRE: 27.675

16- UKRAYNA: 27.500

17- DANİMARKA: 26.625

18- RUSYA: 26.215

19- HIRVATİSTAN: 25.400

20- YUNANİSTAN: 24.975

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