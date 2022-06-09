Avrupa'da uçuş krizi: Perde arkası belli oldu

Birçok ülkede gerçekleştirilmesi planlanan uçuşların iptal edilmesi, kıtadaki havacılık sektörünü olumsuz etkiliyor. Avrupa'da yaşanan krizin perde arkası belli oldu.

Personelin greve gitmesi, çalışan sayısındaki eksiklikle birleşince Avrupa'da kaos manzaraları ortaya çıktı.

Görevli eksikliği, kendini İngiltere'deki havalimanlarında hissettiriyor.

100'DEN FAZLA UÇUŞ İPTAL

Birleşik Krallık'ın bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi British Airways, bugün Londra'daki Heathrow Havalimanı'ndan 100'den fazla uçuşunu iptal etti.

Gatwick Havalimanı'ndaki sorunlar nedeniyle Easy Jet ve Wizz Air de bazı uçuşlarını gerçekleştiremiyor.

İngiltere'de havalimanlarında kaos: Birikin valizler kamerada

İNGİLTERE ÇIKIŞLI UÇUŞLARA GREV ENGELİ

Gatwick Havalimanı çıkışlı iptal edilen uçuşlar arasında Kopenhag, Dubrovnik ve Nice uçuşları da bulunuyor.

Ayrıca İtalya'da, havalimanı trafik kontrol çalışanlarının grevleri nedeniyle İngiltere çıkışlı onlarca uçuş iptal edildi.

Son dakikada yaşanan iptaller nedeniyle binlerce kişi, havalimanları beklemek zorunda kaldı.

Manchester Havalimanı'nda bantta yoğunluk oluşturan valizler, sosyal medyanın gündemine oturdu.

SEYAHAT SEKTÖRÜNDEKİ SORUNLAR

Ülkede seyahat sektörü, personel sıkıntısı ve hastalık izinlerinden kaynaklanan sorunlarla karşı karşıya.

Personel eksikliğinin de büyük ölçüde koronavirüs salgını dönemi işlerine son verilenlerin yeni iş buldukları ve havacılık sektörüne yeniden dönmek istememelerinden kaynaklandığı ifade ediliyor.

AĞIR VİZE ŞARTLARI ETKİLİYOR

Diğer bir unsur ise Brexit nedeniyle Avrupalı çalışanların ülkelerine geri dönmeleri ve yenilerin de ağır vize şartları dolayısıyla gelememeleri olarak öne çıkıyor.

İngiliz hükümeti ise havacılık sektörünü salgın sonrası için yeterli hazırlık yapmamakla suçluyor.

FRANSA'DA 300 EURO ZAM TALEBİ

Fransa'da, Paris Charles De Gaulle Havalimanı personelinin grevi nedeniyle sabah uçuşlarının dörtte biri iptal edildi.

Birçok sendikanın çağrısıyla başkent Paris'teki Charles De Gaulle Havalimanı personeli grevi nedeniyle saat 07.00-14.00 arası uçuşların dörtte biri yapılamadı. Grevdeki çalışanlar, enflasyona karşı ücretlerine 300 euro zam istiyor.

Fransız Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (DGAC), hava yolu şirketlerinden saat 07.00-14.00 arası uçuş sefer sayılarını azaltmalarını talep etti.

BELÇİKA'DA SEFER SAYISINI DÜŞÜRME KARARI

Belçika'nın bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi Brüksel Hava Yolları, sendikaların grev tehdidinin ardından yaz döneminde sefer sayısını düşürmeye karar verdi.

Sendikalar, uçuş ekiplerinin dinlenme süreleri, çalışma saatleri, iş yükleri ve ücretleriyle ilgili sorunlar nedeniyle özellikle tatil döneminde greve gidilebilecekleri uyarısında bulunuyordu.

148 UÇUŞ İPTAL

Bu ikazın ardından Brüksel Hava Yolları, yaz döneminde çalışanların iş yükünü hafifletmek için Avrupa genelinde 148 uçuşunu iptal ettiğini açıkladı.

İptal edilen uçuşlar, günde birkaç sefer yapılan veya alternatif uçuşların bulunduğu yerler arasından seçildi.

Şirket, iptal kararının personel sıkıntısıyla ilgili olmadığını, bu durumdan yolcuların yüzde birinden azının etkilendiğini, söz konusu seferlerde bileti olanlarla iletişime geçildiğini açıkladı.

PİLOTLARDAN GREV UYARISI

AA'nın haberine göre, Brüksel Hava Yolları'nın pilotları da haziran sonunda 3 gün greve gidebilecekleri uyarısında bulundu.

Koronavirüs salgını döneminde ücretleri düşürülen pilotlar, çalışma şartlarının ve ücretlerinin iyileştirilmesini istiyor.

YAZ DÖNEMİNDE SIKLIKLA GREV BEKLENİYOR

Brüksel Hava Yolları ile çalışanlar arasında iş koşulları ve ücret konularındaki görüşmeler devam ediyor.

Müzakerelerde uzlaşı sağlanamaması durumunda uçuşların, en yoğun olacağı yaz döneminde sıklıkla grev yapılması bekleniyor.

HOLLANDA'DA YOĞUNLUĞA ÇÖZÜM BULUNAMIYOR

Amsterdam Schiphol Havalimanı yetkilileri, nisandan bu yana devam eden yoğunluğa çözüm bulmakta zorlanıyor.

Hollanda Kraliyet Havayolları KLM'nin yer hizmetleri görevlilerinin, 23 Nisan sabahı başlattığı grev sona ermesine rağmen geçen haftaki Pentikost tatili yoğunluğu sebebiyle KLM, günlük 50'ye yakın uçuşunu iptal ettiğini duyurmuştu.

YOLCULAR HAVALİMANI DIŞINDA BEKLETİLİYOR

Devam eden yoğunluğu azaltmak için uçuşu 4 saatten fazla olan yolcular, havalimanı dışında bekletiliyor.

KLM'nin, hafta başından itibaren planlı uçuşlara geri döndüğü açıklamasına rağmen havalimanındaki güvenlik kuyrukları ve rötarlar devam ediyor.