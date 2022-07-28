  • BIST 2.539,51
  • Altın 1008.526
  • Dolar 17.9056
  • Euro 18.2123
  • Ankara 32 °C
  • İstanbul 30 °C
  • İzmir 35 °C
  • Konya 31 °C
»

Avrupa'daki orman yangınları 15 yıllık ortalamanın yaklaşık dört katına çıktı

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde bu yılın başından beri meydana gelen orman yangını sayısının, aynı dönem için 15 yıllık ortalamanın neredeyse dört katı olduğu bildirildi.
Avrupa'daki orman yangınları 15 yıllık ortalamanın yaklaşık dört katına çıktı

CNN'de yer alan habere göre, gözlem programı Copernicus'un paylaştığı verilerde AB ülkelerinde yılın başından 23 Temmuz'a kadar 1926 orman yangını meydana geldi.

Buna karşılık, 2006'dan 2021'e kadar olan verilerle hesaplanan yılın aynı dönemi için ortalama sayı 520 olarak kayda geçti.

Avrupa'da rekor seviyedeki sıcak hava dalgası devam ederken, İspanya, İtalya, Portekiz, Yunanistan, Fransa ve Almanya'da orman yangınları nedeniyle binlerce hektarlık alan küle döndü.

Alman yetkililer, yangınların büyük ölçüde kontrol altında olduğunu, 480 itfaiyecinin kuzeydoğuda Brandenburg'da ve doğuda Saksonya'da alevlerle mücadeleye devam ettiğini kaydetti.

Öte yandan, İngiliz Meteoroloji Kurumundan (Met Office) yapılan açıklamaya göre, AB dışındaki ülke, 1911'den bu yana en kurak temmuzunu yaşadı ve beklenen ortalama yağışın sadece yüzde 24'ü gerçekleşti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Alman bakan: Türkiye vazgeçilmez bir ortak28 Temmuz 2022 Perşembe 14:31
  • AYM'den din kültürü ve ahlak bilgisi dersi kararı28 Temmuz 2022 Perşembe 14:30
  • "Dur" ihtarına uymayıp çarptığı polisi şehit eden sanığın cezası onandı28 Temmuz 2022 Perşembe 13:27
  • KOM birimleri kaçakçılara nefes aldırmadı28 Temmuz 2022 Perşembe 13:26
  • Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi28 Temmuz 2022 Perşembe 10:58
  • MİT'ten bir nokta operasyon daha: Hatice Hezer etkisiz hale getirildi28 Temmuz 2022 Perşembe 10:35
  • TBMM Başkanı Şentop'tan Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğuna yönelik saldırıya kınama28 Temmuz 2022 Perşembe 10:13
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gagavuz Özerk Yeri Başkanı Vlah'ı kabul etti28 Temmuz 2022 Perşembe 10:13
  • KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Bizim aramızdaki bağlar millidir, kutsaldır28 Temmuz 2022 Perşembe 10:12
  • Milli Savunma Bakanı Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov ile görüştü28 Temmuz 2022 Perşembe 10:11
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti