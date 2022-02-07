Avrupalılar araç alırken milliyetçi

Avrupa’da tüketiciler çoğunlukla kendi ülkelerinin otomobil markalarını tercih ediyor. Büyük otomotiv ülkesi olan ABD ve Çin’de ise en çok satanlar markalar yabancı.

Güçlü otomotiv sektörüne sahip ülkelerde, tüketicilerin kendi markalarını tercih ettiği görülüyor. En çok satanlar listesinde o ülkeye ait markalar ilk sıralarda yer alıyor. Car Industry Analysis verilerine göre Almanya'da en çok satan markalar arasında BMW ilk sırada yer aldı. Volkswagen ikinci, Peugeot üçüncü, Audi dördüncü, Mercedes-Benz beşinci oldu.

Otomotiv ülkesi Fransa'da Peugeot en çok satan marka oldu. Onu Renault, Citroen, Dacia ve Volkswagen izledi.

İtalya'da en fazla satılan marka Fiat. En çok satan modeller sıralamasında ise Fiat Panda, Fiat 500, İtalyan Lancia Ypslion ilk üçte yer alıyor.

Sadece Avrupa'da değil dünyada da benzer bir durum söz konusu. Japonya'da en çok satan 10 marka sırasıyla Toyota, Honda, Suzuki, Daihatsu, Nissan, Mazda, Subaru, Mitsubishi, Mercedesbenz, Lexus.

Güney Kore'de de Kia, Hyundai, Genesis en çok satanlar listesinde ilk sıralarda yer alıyor.

ABD VE ÇİN FARKLI

ABD ve Çin'de ise durum biraz farklı. Çin'de en çok satan ilk beş marka arasında bir tek Çinli var. Volkswagen ilk sırada yer alırken, Toyota ikinci Honda üçüncü, Geely dördüncü, Nissan ise beşinci sırada bulunuyor.

ABD'nin en çok satan ilk beş markası arasında iki Amerikan, üç Japon marka var. Listede Toyota birinci sırada yer alıyor. Onu Ford, Chevrolet, Honda, Nissan izliyor.