  • BIST 2.095,18
  • Altın 783.98304
  • Dolar 13.5009
  • Euro 15.4282
  • Ankara -1 °C
  • İstanbul 5 °C
  • İzmir 5 °C
  • Konya -3 °C
»

Avrupa'nın 4 büyük liginde görünüm

Avrupa'nın en önemli 4 futbol ligi arasında yer alan İngiltere (Premier Lig), İtalya (Serie A), Fransa (Ligue 1) ve Almanya'daki (Bundesliga) maçlara, hafta sonu devam edildi.
Avrupa'nın 4 büyük liginde görünüm

İngiltere'de Manchester City, İtalya'da Inter, Fransa'da Paris Saint-Germain (PSG) ve Almanya'da Bayern Münih, puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

Premier Lig
İngiltere Premier Lig'de 22. haftanın öne çıkan maçında lider Manchester City, konuk ettiği Chelsea'yi 1-0'lık skorla geçti. Liverpool, ağırladığı Brentford'u 3-0 yenerken, sezonun formda ekiplerinden West Ham United ise evinde Leeds United'a 3-2 mağlup oldu.

Takımlardaki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle son dönemde birçok karşılaşmanın ertelendiği organizasyonda, bu müsabakalardan bazıları hafta içi oynanacak.

Manchester City'nin 56 puanla açık ara liderliğini koruduğu ligde, 45 puanlı Liverpool, 43 puanlı Chelsea ve 37 puanlı West Ham United ilk dört içinde yer alıyor.

Serie A
Serie A'da son şampiyon Inter, milli oyuncu Merih Demiral'ın formasını giydiği Atalanta karşısında deplasmanda 0-0 beraberlikle sahadan ayrıldı. Ev sahibi tarafların kazandığı karşılaşmalarda, Juventus, Udinese'yi 2-0, Roma ise Cagliari'yi 1-0 yendi.

Zirve mücadelesi veren takımlardan Milan, Spezia'yı bugün TSİ 20.30'da konuk edecek. Napoli ise aynı saatte Bologna deplasmanına çıkacak.

Ligin 22. haftasında 50 puanlı lider Inter'i, 48 puanla Milan, 43 puanla Napoli, 42 puanla Atalanta, 41 puanla Juventus takip ediyor.

Ligue 1
Bu sezon şampiyonluk adaylarının en önemli favorisi konumunda bulunan PSG, ağırladığı Brest'i 2-0'la geçti. Zirve yarışını sürdüren Nice, konuk ettiği Nantes'ı 2-1 yendi.

Milli oyuncuları karşı karşıya getiren karşılaşmada ise Olimpik Marsilya, konuk ettiği milli oyuncular Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille ile 1-1 berabere kaldı. Olimpik Marsilya'nın tek golünü, 75. dakikada Cengiz Ünder kaydetti.

Rennes ise evinde oynadığı karşılaşmada Bordeaux'u 6-0 gibi farklı bir skorla geçti.

21 haftası tamamlanan ligde PSG 50 puanla lider, Nice 39 puanla ikinci, Olimpik Marsilya 37 puanla üçüncü, Rennes 34 puanla dördüncü sırada bulunuyor. Bu sezon eski formundan uzaklaşan son şampiyon Lille ise 29 puanla 10'uncu sıranın sahibi konumunda.

Bundesliga
Bundesliga'da son şampiyon Bayern Münih, deplasmanda Köln'ü 4-0 mağlup etti. Borussia Dortmund, ağırladığı Freiburg'u 5-1'le geçerken, Bayer Leverkusen ise konuk olduğu Borussia Mönchengladbach'ı 2-1 mağlup etti. Union Berlin ise ağırladığı Hoffenheim'ı 2-1 yendi.

19 haftası sona eren ligde 46 puanlı lider Bayern Münih'i, 40 puanlı Borussia Dortmund ikinci, 32 puanlı Bayer Leverkusen üçüncü, 31 puanlı Hoffenheim dördüncü sıradan izliyor.

Real Madrid'in liderliğini sürdürdüğü İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) ise 21. hafta maçlarının büyük bir kısmı, hafta içi oynanacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Novak Djokovic, Avustralya'dan ayrıldı16 Ocak 2022 Pazar 16:30
  • Milli atlet Emine Hatun Tuna Mechaal, İspanya'da en iyi derecesini elde etti16 Ocak 2022 Pazar 15:22
  • Sultanlar Ligi'nde derbi heyecanı yaşanacak16 Ocak 2022 Pazar 14:12
  • Türkiye, 300 işitme engelli sporcuyla Yaz Olimpiyatları'nda şampiyonluk hedefliyor16 Ocak 2022 Pazar 12:40
  • Adana Demirspor Başkanı Sancak, Balotelli için 10 milyon avro istiyor16 Ocak 2022 Pazar 11:33
  • NBA'de Miami Heatli Ömer Faruk Yurtseven seriye devam ediyor16 Ocak 2022 Pazar 11:32
  • Djokovic'in Avustralya vizesinin iptaline karşı açtığı davanın görülmesine başlandı16 Ocak 2022 Pazar 09:43
  • Galatasaray Süper Lig'de yarın Hatayspor'a konuk olacak15 Ocak 2022 Cumartesi 17:20
  • Göztepe bu sezon üst üste ilk kez kazandı15 Ocak 2022 Cumartesi 12:04
  • Yusuf Yazıcı, CSKA Moskova için sağlık kontrolünden geçti15 Ocak 2022 Cumartesi 11:01
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti