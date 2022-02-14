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Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm

Avrupa'nın en büyük 5 futbol ligi kabul edilen İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'daki (Ligue 1) maçlara, hafta sonu devam edildi.
Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm

İngiltere'de Manchester City, İspanya'da Real Madrid, İtalya'da Milan, Almanya'da Bayern Münih, Fransa'da ise Paris Saint-Germain (PSG), puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

Premier Lig
Liderlik koltuğunda oturan son şampiyon Manchester City, Raheem Sterling'in hat-trick yaptığı Norwich City deplasmanından 4-0 galip ayrıldı.

Liverpool da konuk olduğu Burnley'yi 1-0 yenerek art arda 4. galibiyetini elde etti.

Puan tablosunun 3. sırasındaki Chelsea ise FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda mücadele ettiği için haftayı maç oynamadan geçti.

Premier Lig'in 25. haftasında puanını 63'e yükselten Manchester City, en yakın takipçisiyle arasındaki 9 puanlık farkı korudu. City'yi, 54 puanlı Liverpool (bir maçı eksik) ve 47 puana sahip Chelsea (bir maçı eksik) izledi.

La Liga
Şampiyonluk yarışını önde götüren Real Madrid, deplasmanda Villarreal ile 0-0 berabere kaldı.

Seyircisi önünde oynadığı Elche mücadelesini 2-0 kazanan Sevilla, Real Madrid ile arasındaki farkı 4 puana indirdi.

Real Betis, deplasmanda oynadığı Levante karşılaşmasını 4-2 kazandı.

Son şampiyon Atletico Madrid, ağırladığı Getafe'yi 4-3 yendi. Getafe'de oynayan milli futbolcu Enes Ünal 2 gol kaydetti.

Espanyol ile Barcelona arasındaki derbi maç ise 2-2 sonuçlandı.

La Liga'nın 24. haftası sonunda 54 puanı bulunan Real Madrid'i, Sevilla 4, Real Betis 11, birer maç eksiği bulunan Barcelona ve Atletico Madrid 15 puan geriden takip etti.

Serie A
Haftaya lider başlayan geçen sezonun şampiyonu Inter'in, takipçisi Napoli'ye konuk olduğu karşılaşma 1-1 sonuçlandı.

Rakiplerinin puan kaybını iyi değerlendiren Milan, evinde Sampdoria'yı 1-0 yenerek liderliğe yükseldi.

Puan tablosunun 4 ve 5. sırasındaki takımlar Juventus ile Atalanta arasındaki mücadele ise 1-1 tamamlandı.

Serie A'nın 25. haftasını 55 puanla geçen Milan'ı, 54 puanla Inter (bir maçı eksik), 53 puanla Napoli, 46 puanla Juventus ve 44 puanla Atalanta (bir maçı eksik) izledi.

Bundesliga
Bochum, lider Bayern Münih'e ligin 22. haftasında 4. mağlubiyetini tattırdı. Bochum, ilk yarıda bulduğu gollerle sahadan 4-2 galip ayrıldı.

Konuk olduğu Union Berlin'i 3-0 yenen Borussia Dortmund, Bayern Münih ile arasındaki farkı 6 puana düşürdü.

3. sıradaki Bayer Leverkusen ise sahasında Stuttgart'ı 4-2 mağlup etti.

52 puana sahip son 9 yılın şampiyonu Bayern Münih'i, 46 puanlı Borussia Dortmund ve 41 puanı bulunan Bayer Leverkusen takip etti.

Ligue 1
Açık ara zirvede yer alan PSG, sahasında oynadığı Rennes karşılaşmasını, duraklama dakikalarında attığı golle 1-0 kazandı.

Olimpik Marsilya, konuk olduğu Metz'i 2-1 yendi. Nice ise Olimpik Lyon deplasmanından 2-0 mağlup döndü.

Ligue 1'in 24. haftasında puanını 59'a çıkaran PSG, liderliğini sürdürdü. Olimpik Marsilya 46 ve Nice 42 puanla Paris ekibinin arkasında yer aldı. Son şampiyon Lille ise 35 puanla 10. sırada bulunuyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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