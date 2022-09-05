Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm

Avrupa'nın en büyük 5 futbol ligi kabul edilen İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'daki (Ligue 1) maçlara, hafta sonu devam edildi.

İngiltere'de Arsenal, İspanya'da Real Madrid, İtalya'da Napoli, Almanya'da Freiburg, Fransa'da ise Paris Saint-Germain (PSG), puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

Premier Lig

İngiltere Premier Lig'in 6. hafta kapanış maçında Manchester United, Arsenal'ı 3-1 mağlup etti.

Sezona kötü başlayan ancak son 3 maçını kazanan Manchester United, 5'te 5 yaparak puan tablosunun zirvesinde yer alan Arsenal'ı ağırladı.

Art arda 4. galibiyetini alan Manchester United, puanını 12'ye yükseltti. Arsenal ise 15 puanda kalmasına rağmen liderliğini sürdürdü.

Son şampiyon Manchester City, konuk olduğu Aston Villa ile 1-1 berabere kaldı.

Everton ile Liverpool arasındaki "Merseyside" derbisi 0-0 sona erdi. Bu sezon Liverpool üçüncü, Everton ise dördüncü kez sahadan bir puanla ayrıldı.

Premier Lig'in 6. haftası sonunda 15 puanı bulunan Arsenal'ı, 14'er puanlı Manchester City ve Tottenham izledi.

La Liga

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 4. haftasında Real Madrid, sahasında oynadığı maçta Real Betis'i 2-1 mağlup etti.

Ligde 4'te 4 yapan tek takım olan Real Madrid, 12 puanla liderliğe yükselirken, Real Betis 9 puanda kaldı.

Barcelona ise, deplasmanda Sevilla'yı 3-0 mağlup etti. Barcelona zorlu deplasmanda aldığı galibiyetle puanını 10'a çıkararak, lider Real Madrid'in (12) ardından 2. sıraya yükseldi.

Diğer yandan Barcelona'da son üç haftadır rakip fileleri havalandıran Polonyalı forvet Lewandowski, toplam gol sayısını 5'e çıkararak, İago Aspas (Celta de Vigo) ile birlikte La Liga'da gol krallığının zirvesini paylaşıyor.

La Liga'nın 4. haftası sonunda, lider Real Madrid 12 puanda, Barcelona, 10 puan ve averajla ikinci, Villarreal ise yine 10 puanla üçüncü sırada yer aldı.

Serie A

İtalya Birinci Futbol Ligi'ndeki (Serie A) Milano derbisinde Milan, Inter'i 3-2 mağlup etti. Inter'de milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu 90 dakika sahada yer aldı.

Bu galibiyetin ardından son şampiyon Milan 11 puana yükselirken, Inter 9 puanda kaldı.

Serie A 5. haftasında, lider Napoli, deplasmanda Lazio'yu 2-1 mağlup etti. Bu galibiyetin ardından Napoli, 11 puana yükselirken, Lazio 8 puanda kaldı.

Juventus ise, deplasmanda Fiorentina ile 1-1 berabere kaldı ve ligde 9 puanla 6. sırada yer aldı.

Roma, ise deplasmanda Udinese'ye 4-0 yenildi. Roma'da forma giyen milli oyuncu Zeki Çelik, 46. dakikada oyuna girdi.

Serie A'nın 5. haftasında puanını 11'e yükselten Napoli'yi, aynı puana sahip Milan izledi.

Bundesliga

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bayern Münih, konuk olduğu Union Berlin ile 1-1 berabere kaldı.

Borussia Mönchengladbach ile geçen hafta 1-1 berabere kalan Bayern Münih, son iki müsabakadan beraberlikle ayrıldı. Puanını 11’e çıkaran Bavyera ekibi, puan cetvelinde averajla üçüncü sıraya geriledi. Ligde yenilmezlik serisini 12'ye çıkaran Union Berlin ise 11 puanla dördüncü sırada yer alıyor.

Freiburg ise, deplasmanda Bayer Leverkusen'i 3-2 yenerek liderliğe yükseldi. Borussia Dortmund ise konuk ettiği Hoffenheim'i 1-0 yendi.

Bundesliga'nın 5. haftasının ardından 12 puana sahip lider Freiburg'u, aynı puanla Borussia Dortmund ve 11 puanla Bayern Münih izledi.

Ligue 1

Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 6. haftasında Paris Saint-Germain (PSG), deplasmanda Nantes'ı 3-0 yendi.

Ligue 1'de 16 puana ulaşan PSG, liderliğini korudu.

Olimpik Marsilya ise, deplasmanda Auxerre'i 2-0 mağlup etti. Marsilya forması giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, ilk 11 başladığı maçta 59. dakikada oyundan alındı.

Ligue 1'de 6. haftanın ardından son şampiyon PSG, puanını 16'a yükselterek ligde zirvede yer alırken aynı puana sahip Olimpik Marsilya, zirve takibini sürdürdü.